Profunda revelación de Florencia Bertotti: "Hasta el día que me muera"

La actriz Florencia Bertotti habló del impacto de sus éxitos televisivos en la cultura popular y hizo una profunda reflexión sobre el paso del tiempo.

Florencia Bertotti tiene un lugar en los corazones de varias generaciones de argentinos por el fenómeno popular que logró con Floricienta, telenovela creada por Cris Morena que la elevó a la fama. Y durante una entrevista, la actriz hizo una profunda revelación sobre cómo el paso del tiempo le permitió amigarse con su rol más querido.

Invitada al programa de Luzu TV que llevan adelante Diego Leuco y Mica Vázquez, Florencia habló del impacto mediático que tuvo Floricienta y lo que significó su estreno en 2004: "Ya es una serie atemporal. Reconozco que había algo romántico con esa época en que se emitió por primera vez Floricienta, que no volvió a pasar. Antes era volver del colegio y sentarte a ver la serie, no podías pausar o verla otro día porque no la volvían a pasar. Ya no pasa más la magia del momento".

Fue tanto el alcance de la serie, los posteriores shows y la enorme cantidad de merchandising que se comercializó con la imagen de la actriz, que cuando le preguntaron si en algún momento se hartó de Floricienta, la actriz reflexionó: "Tuve un momento de no nombrarlo. Hoy, que ya soy más grande, sé que voy a ser Floricienta hasta el día que me muera. Todos los mensajes que me llegan son desde el cariño y el amor".

"Tuve la bendición de generar todas esas demostraciones. Hoy ya no lo transito más con pesar, estoy re amigada con el pasado. Hay gente que me dice 'quedaste encasillada' y, la verdad, no sé y tampoco me preocupa", cerró, con una profunda revelación sobre el paso del tiempo y su lugar en la actuación.

Florencia Bertotti contó que su hijo no ve Floricienta y explicó el motivo

En 2020 se cumplieron 16 años del estreno del primer capítulo de Floricienta y, a propósito del reestreno en Telefe, la actriz reveló que su hijo no logró engancharse con la tira diaria. "El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases, por Zoom. No nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver la tele. Pero le gustó y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa", contó la actriz.