Preocupación en Crónica TV por la delicada salud de Chiche Gelblung

El periodista Chiche Gelblung se ausentó a su trabajo en Crónica TV y activó la señal de preocupación.

Chiche Gelblung no está pasando su mejor momento de salud y nuevamente tuvo que ausentarse a su trabajo en Crónica TV, por un cuadro que lo dejó imposibilitado de encontrarse con su audiencia. La razón que lo habría dejado fuera de juego durante la mañana del viernes en la señal de noticias.

Según publicó la periodista Laura Ubfal en su portal, Chiche se ausentó a su trabajo por un cuadro de fiebre y optó por quedarse en su casa y hacer reposo el fin de semana para volver al ruedo la próxima semana. Hace poco, el conductor pasó otros cuadros febriles y tuvo una operación programada que lo obligó a tomarse otros días en su rutina diaria en el noticiero de Crónica.

Más allá de los vaivenes en su salud, Chiche se prometió a sí mismo que viajará al Mundial de Catar en noviembre para una cobertura. Meses atrás, el periodista viajó a la guerra en Ucrania para documentar el conflicto en primera persona y algunas de sus salidas al aire se convirtieron en memes de las redes sociales, por su parecido con el Emperador Palpatine (villano de la saga Star Wars).

Chiche Gelblung confesó su experiencia con las drogas: "Los caretas nunca conocieron"

En una entrevista con Gastón Pauls para el programa Seres Libres (Crónica TV), Chiche reveló cuál fue su experiencia con el consumo de drogas: "Para los caretas que nunca conocieron lo que pasa en el mundo de la recuperación no es nada. Pero yo lo conozco, lo viví. Se cuáles son los dramas. Es importante ayudarlos. Ellos valoran mucho a los que se recuperan y a los nunca cayeron en eso”.

"Mis experiencias con las drogas fueron ridículas. La primera vez que fumé marihuana fue para el Mundial del 66, en Londres, en un cocktail en la embajada Argentina. Yo era bastante purrete, era muy chico. Probé y me acuerdo de haber dado dos pitadas y después no sé qué pasó. Te juro. No sé si pasó una hora, dos minutos, diez minutos y me desperté mirando fijo un reloj. Juré nunca más hacerlo”.

“Alcohol yo nunca tomé, pero con cocaína me podría haber pasado. Yo transitaba mucho la noche y es muy común. La cocaína vino de arriba para abajo. Ibas a cocktails muy ‘paquetes’ y en la mesa hay cocaína. No era una cosa oscura. A mí nunca me tentó. La única vez que probé cocaína fue en el departamento de policía, habían hecho un secuestro y me invitaron a verlo porque era periodista. Me puse cocaína en el labio y se me durmió, se me cayó la boca porque era pura, pura”, cerró Chiche Gelblung, revelando su única experiencia con la cocaína.