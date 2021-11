Polémica chicana de Jorge Lanata contra Marcelo Longobardi: “Altanera y orgullosa”

El periodista utilizó una polémica canción que muchos relacionaron con la salida de su compañero de la radio. Jorge Lanata y Marcelo Longobardi protagonizan un conflicto mediático desde hace meses.

Jorge Lanata lanzó una picante chicana a Marcelo Longobardi tras su despedida de Radio Mitre. Después de varios meses de enemistad pública entre los periodistas, el conductor de El Trece decidió comenzar su programa con una provocativa canción, minutos después del emotivo cierre de despedida de Longobardi.

“Ser líder es algo que procuramos en la vida y es un privilegio lograrlo. Conviví con eso, conozco los privilegios, cada costado positivo. La responsabilidad que implicó y disfruté mucho de estos 21 años”, expresó Longobardi, en alusión al puesto que mantuvo durante más de dos décadas.

En su descargo, el presentador de Cada Mañana se refirió a la manera en que se toma su salida de Radio Mitre y lanzó: “No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite. El éxito es maravilloso pero te engaña, es peligroso y si te descuidás te mata. Manejarlo es muy difícil. Creo haberlo hecho de un modo apropiado y responsable. Radio Mitre me entregó su confianza y eso lo valoro muchísimo”.

La canción que Jorge Lanata escogió para abrir su programa

Después de la despedida a Marcelo Longobardi con un track de Coldplay con una cadencia emotiva, Jorge Lanata abrió su ciclo con La Bikina de Luis Miguel, cuya lírica reza: “Solitaria, camina la bikina / Y la gente se pone a murmurar / Dicen que tiene una pena / Dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa / No permite la quieran consolar / Pasa luciendo su real majestad / Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás”.

Sin lugar a dudas, la elección de la canción de apertura de Lanata Sin Filtro no fue aleatoria y tuvo relación directa con las declaraciones de Longobardi y la intención de dejarlo en ridículo.

El agradecimiento de Marcelo Longobardi a sus compañeros de trabajo

“Estoy muy agradecido a todos. Juntos hemos construido un entramado personal clave en el éxito de la radio. Saben que Diego es como una especie de hijo y anoche me escribió algo terrible”, expresó Longobardi en alusión a Diego Leuco y, acto seguido, leyó las palabras que el hijo de Alfredo Leuco le había dedicado: “Te voy a extrañar mucho. Fuiste tan generoso, humano, contenedor y estricto. Te debo mucho y te lo voy a agradecer siempre”.

“No tengo palabras de agradecimiento con los oyentes. Ellos me permitieron despertarlos durante casi 6000 mañanas, ingresar en sus casas y formar parte de sus vidas. Siempre he sentido ese afecto y esa confianza. Solo quiero decirles gracias por tanto”, sumó el periodista.