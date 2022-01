Osvaldo Laport habló de su relación con Roly Serrano: "Estamos conviviendo"

El galán maduro de telenovelas Osvaldo Laport habló de la decisión que tomó junto a Roly Serrano, en medio de su paso por La Feliz con la obra teatral Rotos de amor.

Las nuevas cepas de COVID-19 y el miedo por vacacionar en el exterior, hicieron que -sumado a los planes del Gobierno- se incentive el turismo local por todo el país. Y esto generó aumentos de precios en algunos casos y propiedades, tal como le pasó a Osvaldo Laport y Roly Serrano en Mar del Plata, por la temporada teatral veraniega. Ambos se encuentran protagonizando la comedia teatral Rotos de amor, junto a Antonio Grimau y Víctor Laplace, y decidieron tomar una drástica decisión para abaratar costos.

En diálogo con el programa Arena News (Radio ArenaBox 107.9, de Carilo y Pinamar), Laport explicó la odisea que atravesó para conseguir un hospedaje y se quejó del abuso de precios. "Obviamente que es un puñado de menor porque encontrás gente con más flexibilidad y sensibilidad. Pero los precios de los alquileres se dispararon dolarizados", sentenció, indignado.

Y agregó: "Y uno dice 'no entiendo, señores, ¿qué nos está pasando como sociedad? Somos actores que estamos hace dos años sin laburar, no me pueden cobrar el alquiler en dólares". Para abaratar costos, Laport decidió aliarse con Roly Serrano -compañero de elenco- y juntos tomaron la decisión de convivir. "Con Roly Serrano tenemos una relación, entre los cuatro con Víctor, con Antonio, pero con Roly para abaratar costos decidimos convivir y estamos conviviendo", comentó el galán de Amor en custodia.

"Alquilamos una casa. Y me parece que eso habla de lo que se viene, para esto de la pandemia y de la cuarentena, esta realidad que vino para quedarse. Debemos ser mucho más este reflexivos y sensibles uno para con el otro. Si no salimos más", cerró.

Osvaldo Laport recreó la escena que lo hizo viral en Twitter

Osvaldo y Roly fueron entrevistados para hablar sobre cómo el aumento de casos de coronavirus afectó en la industria del teatro, pero sin embargo, la conversación terminó dando un giro completamente distinto: la periodista Débora D’Amato le rogó que por favor recreara esa escena de Amor en custodia que divierte tanto a los internautas.

En Amor en custodia, Laport y Soledad se pasaban la mayor parte de las escenas actuando besos apasionados. En esta en particular, él se agarra de la cabeza y dice con un tono de voz desesperado: “Necesito hacerte el amor”. En Twitter y otras redes, los usuarios crearon los memes más ocurrentes con su cara y la frase “necesito”, aplicada a distintos contextos.