Oriana Sabatini le jugó una pesada broma su papá: "Me calenté"

En su visita a Argentina para pasar las fiestas, Oriana Sabatini utilizó a su papá como víctima de una broma viral en las redes sociales.

En los últimos años, Oriana Sabatini se convirtió en una recurrente usuaria de TikTok, la aplicación furor que permitió el crecimiento de muchos jóvenes en las plataformas digitales. De esta forma, la actriz encantó a sus millones de seguidores al mostrar su vida en Europa y al sumarse a los trends que se viralizan cada día en esta red social.

De visita en Argentina junto a Paulo Dybala para pasar las fiestas en conjunto, Oriana Sabatini aprovechó para hacer de las suyas en esta aplicación de videos y le jugó una broma a su papá, el famoso ex tenista Ova Sabatini, quien jamás se la vio venir. Todo comenzó en la tarde de ayer, justo después de Navidad cuando muchas familias aún seguían reunidas, en este marco, la modelo con la complicidad de su hermana y su novio, comenzaron el chiste.

“Recién fuimos a inflar las pelotas y nos cobraron $5000, es medio raro ¿no?”, comenzó por decir Oriana de forma general, pero en búsqueda de la atención de su papá. Para este entonces, Dybala ya apuntaba con la cámara de su celular directo a Ova, quien no pudo disimular su cara de asombro cuando escuchó el comentario de su hija mayor: “¿Qué? ¿$5000 para qué?”, consultó nuevamente.

Ahí fue cuando Oriana Sabatini continuó la broma y explicó que le habían cobrado ese precio para inflar las pelotas con la excusa de que se trataba de “aire premium” y, aunque le había resultado extraño, decidió pagar el monto ya que ella no sabía qué precios se manejaban. “¡¿Qué?! Si es gratis inflar una pelota. Pero te vieron cara de gila” respondió Ova mientras se reincorporaba de su asiento y le pedía más información a su hija.

En ese momento, la modelo decidió defenderse al explicar que ella nunca había inflado nada, por lo que no sabía que ese servicio era gratis, a lo que Ova se mostró muy molesto y decidió ir en búsqueda de las personas que había cobrado esa cantidad de dinero. “Iría, porque me da bronca. ¿Cómo te van a cobrar? Es como inflar la goma de un auto, no se cobra eso”, exclamó el deportista luego de asegurar que su hija había sido estafada.

En medio de la conversación, cuando Ova Sabatini parecía tener todo claro ya y se encontraba decidido a ir a reclamar, sus hijas se rieron a las carcajadas y le explicaron que era una completa mentira. “Me calenté, me calenté, porque la estafaron”, fueron las palabras del tenista que daban el indicio de que iría a pedir una explicación por lo sucedido, entonces Oriana Sabatini le explicó que era una broma y halagaba sus dotes actorales.

Una reunión muy ansiada: la Navidad de Oriana Sabatini

Tal como se mencionó anteriormente, Oriana Sabatini viajó a Argentina junto a Paulo Dybala para pasar las fiestas en su país natal. Así es como la primera celebración, la pareja la pasó en Buenos Aires junto a la familia de la modelo. “Gratitud infinita”, escribió Catherine Fulop en la postal que compartió en sus redes sociales en donde se podía ver a toda la familia unida.

Por el momento se desconoce si Oriana y Paulo pasarán año nuevo también junto a la familia de ella o si viajarán a Córdoba para celebrar junto a los seres queridos de él.