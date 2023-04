No pasó un mes y ya hay noviazgo entre dos actores de ATAV: "Fue naciendo el amor"

La ficción de El Trece arrancó hace una semana y ya se conoció el primer romance derivado de la historia. De qué actores se trata y cuándo comenzó la historia de noviazgo.

ATAV 2: Argentina, tierra de amor y venganza, la producción con la que El Trece volvió a apostar por la ficción nacional, empezó a emitirse hace una semana y ya se viralizó el primer romance entre dos figuras de la historia de amor, venganza y hechos y personajes de la historia reciente. El actor Santiago Talledo, uno de los protagonistas queer de la novela, reveló cómo fue el momento en que hizo "match" con uno de sus compañeros de elenco y sentenció: "Él no quería estar conmigo".

Fue en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez) donde el actor que también se desempeña como animador radial -en la ficción Talledo es uno de los personajes del arco LGBTIQ+ de la historia- abrió su corazón y contó cómo se enamoró de Toni Gelabert, actor de procedencia española que participa en la telenovela, y deslizó: “Con Toni Gelabert hicimos el casting por videollamada. Y fue amor a primera vista, lo vi, él estaba en Mallorca y yo no pude hablar más con él y estaba enamoradísimo”.

“Le escribí por Instagram, pero como es re anti redes lo tenía borrado el perfil, cómo que no lo usaba. Y no quería quedar psycho, pidiéndole su número a la producción. Así que me quedé así hasta que él me mandó un mensaje, empezamos a hablar y como yo sabía que él se estaba medio por separar, le dije ‘venite a Buenos Aires soltero'”, agregó profundizando en su estrategia para ganarse el corazón del gallego, a quien todavía no había visto de forma presencial.

Una vez se cruzaron en el set de grabación, el actor deslizó intimidades de los primeros contactos en el trabajo: “Y bueno se vino, empezamos a preparar los personajes y ahí arrancó todo. Él no quería estar conmigo, así que tuve que hacer trabajo de hormiga, y de a poco fue naciendo el amor, yo había quedado completamente flechado”.

Por último, Talledo -quien se muestra abiertamente en pareja a distancia en sus redes sociales- indicó que no fue fácil manejar el enganche de enamoramiento con la dinámica de los arcos amorosos que propone ATAV 2: "De hecho tuvimos que laburar en la serie que bajemos un cambio entre Marcos y Antonio porque se notaba mucho, pero alimenta la historia. Más allá de que estoy fascinado con la pareja de Antonio y Segundo, que me parecen hermosos”.