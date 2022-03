Nicolás Repetto rompió el silencio y habló sobre el futuro en La Peña de Morfi

La muerte de Gerardo Rozín dejó un vacío en la conducción de La Peña de Morfi y el animador Nicolás Repetto fue el nuevo señalado para tomar el liderazgo del programa, cuya continuidad es incierta.

La muerte de Gerardo Rozín dejó sin conductor a La Peña de Morfi (Telefe), el programa musical que llevaba su sello indiscutido, y abrió un nuevo desfile de supuestas figuras que podrían hacerse con el timón del matutino. El nuevo rumoreado para el rol fue Nicolás Repetto, otrora compañero de Rozín en Sábado Bus, quien rompió el silencio y se refirió al tema.

El desfile de candidatos arrancó con el modelo Iván de Pineda -conductor del programa de juegos Pasapalabra y Resto del Mundo- y siguió con Migue Granados -el actor y comediante señalado como "el sucesor que deseaba Rozín"- hasta desembocar finalmente en el animador Nicolás Repetto. Cabe recordar que la pareja de la actriz Florencia Raggi mantuvo una excelente relación de compañerismo con Gerardo durante el tiempo que trabajaron juntos en Sábado Bus.

Asombrado por el revuelo que generó su nombre, Repetto no tardó en hablar y esclarecer la confusa situación. Consultado por el periodista Juan Pablo Godino (PrimiciasYa) sentenció: "No es verdad lo que se dijo, nada que ver".

Repetto lleva algunos años fuera de los medios, desde su paso al costado de El Noticiero de la gente, en 2018. Fuertemente cuestionado en redes sociales, optó por salir del programa en diciembre de ese año y bajar su perfil mediático.

Duro relato de Carmen Barbieri sobre su último encuentro con Rozín: "Me hizo un gesto"

Carmen Barbieri reveló que tuvo una emotiva charla con Gerardo Rozín poco tiempo antes de su fallecimiento, en la que el conductor de radio y televisión le contó que su problema de salud era terminal. La capocómica habló sobre la actitud que el periodista tenía ante su conciencia de que le quedaba poco tiempo de vida.

"La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante'", enunció la diva en su programa de televisión, Mañanísima. A pesar de sus buenas intenciones de llevarle esperanza a Gerardo, éste le respondió a Carmen con un baño de realidad: "Entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba".

Barbieri continuó en alusión a la actitud con la que Rozín llevaba su diagnóstico y relató: "Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'". "Ayer me puse a llorar porque no había visto la canción", sumó la actriz, en alusión a la interpretación de Gerardo y la banda Dos Más Uno de la zamba Me voy quedando, de Cuchi Leguizamón, cuya letra refiere al fallecimiento de su narrador. "La grabó para que lo pasaran después de su muerte", agregó el panelista "Pampito"