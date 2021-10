Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña se unieron para hacerle un pedido a la China Suárez: "Es tremenda"

La China Suárez recibió un fuerte pedido por parte de Nicolás Cabré y de Benjamín Vicuña, dos de sus exparejas. "Que vuelva, es tremenda", revelaron.

María Eugenia "La China" Suárez fue noticia durante la última semana en la televisión argentina y en la farándula en general por haber sido la tercera en discordia en el escándalo que se hizo público en el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, las novedades con ella no terminan allí, sino que ahora también están involucrados dos de sus exparejas como Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

En LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), la panelista Andrea Taboada aportó mucha información con respecto a un fuerte pedido que le hicieron dos de sus exparejas a la actriz de 29 años, que se encuentra en Europa por trabajo. Mientras decía lo suyo, la escuchaban atentamente tanto el conductor Ángel de Brito como sus colegas Yanina Latorre, Pía Shaw, Cinthia Fernández y Maite Peñoñori.

El fuerte pedido de Nico Cabré y Benjamín Vicuña a La China Suárez

Taboada fue contundente en LAM y comenzó: "´Nico´ Cabré y Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para poder ver a sus hijos". Y detalló que el artista chileno de 42 años está bastante molesto con la madre de dos de sus hijas: Magnolia (de 3 años) y Amancio (1). "Uno de los enojos fuertes de Benjamín es que ella se separó después de que él le compró la casa... Ahora hay que mejorarla y arreglarla. Hay que gastar un montón de guita. Ella se la pide a él, no la quiere poner. ¡´La China´ es tremenda!", señaló la periodista.

Además, de acuerdo con Taboada, uno de los puntos tocados por ella en su comunicado tras el escándalo con Wanda Nara e Icardi también fastidió a sus exparejas, en especial en una de las partes, en la que aseguró: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un déjà vu infernal".

La China Suárez y Benjamín Vicuña, en los buenos viejos tiempos.

La China Suárez, rechazada por Nicolás Furtado

Tal vez por todo lo que se conoció acerca de lo sucedido con ella en las últimas horas, el actor de El Marginal (TV Pública y Netflix), entre otros, no quiso saber más nada con ella a pesar de que hubo un romance entre ambos. De hecho, entre De Brito y Shaw confirmaron: “Furtado salió corriendo porque parece que ´La China´ estaba intensa con el tema de Benjamín y la casa que contamos acá, los famosos 22 metros cuadrados choreados... ´Nico´ dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con ´La China´ no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”.

“Cuando Benjamín viajó para jugar un partido de fútbol con Furtado, ´La China´ ya estaba con ´Nico´ y Benjamín le dijo a todo el mundo que viajaba para conquistarla a ella. Cuando pasó lo de Icardi, ella le dijo a Benjamín ‘es mentira, con quien estoy saliendo es con Nicolás’ y le contó de esta relación. Obviamente, después Furtado, con todo esto, salió corriendo”, sentenció "Angelito".