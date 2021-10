El nuevo look de Benjamín Vicuña tras separarse de La China Suárez

El actor sorprendió con su nueva imagen, en medio del escándalo de su ex pareja, la China Suárez. Benjamín Vicuña acudió a la peluquería y tomó una drástica decisión.

Benjamín Vicuña se mostró renovado, tras su separación de la China Suárez. El actor chileno se dejó ver con un nuevo corte de pelo que sorprendió a muchos y cautivó todas las miradas, a poco tiempo de haber anunciado su ruptura amorosa con la actriz de Los Padecientes, madre de sus dos hijos menores, Amancio y Magnolia.

El artista se quitó gran parte de su cabellera y se mostró con un corta ideal para los días de señor que se vienen. El actor acudió a un evento en Puerto Madero, con amigos como Nacho Figueras y Delfina Blaquier, y no pudo ocultar su cambio estético. En medio del escándalo de su ex pareja, Vicuña se pronunció sobre el tema y lanzó: "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos".

Benjamín Vicuña la ligó de rebote en el descargo de la China Suárez

La China Suárez publicó una carta para limpiar su imagen ante la situación que expuso Wanda Nara. "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo", lanzó la actriz.

Benjamín Vicuña presentó nuevo look.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", siguió y agregó: "Siento en esta situación un Deja Vu infernal. Donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

Finalmente, la actriz cerró: “Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz".