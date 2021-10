El trauma que vivió Laurita Fernández con Cabré: "Entré en pánico"

La bailarina se confesó sobre un duro momento que vivió con su pareja. Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a estar juntos en las últimas semanas.

Laurita Fernández se expresó sobre un reciente viaje al sur del país que hizo con su pareja, el actor Nicolás Cabre, y detalló un fuerte susto que vivieron por una condición natural. La conductora de televisión hizo alusión a cómo vivieron un sismo y reveló con lujo de detalles los sentimientos que le surgieron en el momento.

“El viaje estuvo divino, hermoso lugar. Vivimos el sismo y fue tremendo, entré en pánico, pero hoy es una linda anécdota para contar. En el momento me asusté mal, fue tremendo, pero fuera de todo, fue re lindo conocer el Sur. Además, yo no conocía El Glaciar”, comenzó su descargo la ex ganadora y jurado de Bailando por un sueño y dejó en claro que pasó un mal momento en su viaje al Sur, en diálogo con Intrusos.

Fernández, en el mismo reportaje, se refirió a los rumores de embarazo que ha habido en el último tiempo y expresó: “No, basta. Ya lo he desmentido mil veces, pero siempre especulan con lo mismo”. Después de un sinfín de idas y vueltas, se ve a Nicolás Cabré y a la bailarina una vez más en buenos términos e intentando nuevamente que su amor pueda concretarse en una relación sin altibajos.

Fuerte revelación de Laurita Fernández sobre un vínculo del pasado

Hace algunos meses, Laurita Fernández habló de una relación tóxica que tuvo en el pasado, de la que le ha costado mucho poder recuperarse y sanar su mente. “Yo estaba en pareja con alguien que no es muy conocido, en el año en el que entré a Showmatch, con una persona que era muy posesiva. Yo iba a danza, a mis clases, y él me estaba esperando en la puerta”, comenzó su descargo la celebridad, en alusión a cómo comenzó aquel vínculo.

“Yo primero lo tomaba como un gesto de amor, después noté que era un poco de control, y cuando quedé en el casting yo estaba súper contenta y me dijo que ese programa le parecía malísimo, que en su casa no lo miraban, que si lo hacía no estábamos más juntos y que yo no iba a hacer eso. Cuando él me tiró abajo la ilusión, el proyecto, lo que para mí significaba esta oportunidad, dije: ‘No, esta persona no es para mí’ y le corté antes de entrar al programa”, cerró al respecto y evidenció cuánto le costó darse cuenta de que se trataba de una relación tóxica.