Nico Occhiato se sacó la careta y reveló su pelea con Nati Jota: "No la quiero cruzar más"

Nico Occhiato quedó algo molesto por la salida de Nati Jota de Luzu TV y en las últimas horas apuntó durísimo contra su excompañera de Nadie dice nada. "No hablé más. No crucé más palabras", sentenció el conductor y creador del canal de streaming.

Hace solo unas semanas Nati Jota sorprendió a todos al anunciar que dejaría de ser parte de Nadie dice nada, el programa que compartía en Luzu TV con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. Pese a los buenos números que registró el ciclo y la excelente relación que parecían tener los integrantes, lo cierto es que la periodista dejó su lugar en el programa por la necesidad de seguir con otro proyecto nuevo, aunque en su emotiva despedida aclaró que todavía no sabía de qué se trataría.

Si bien parecía que todo había quedado bien entre el creador de Luzu TV y Nati Jota, en Socios del espectáculo levantaron algunas actitudes y dichos de Occhiato que demuestran que no le gustó nada su renuncia. "Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros", comentó el conductor de Nadie dice nada al leer un mensaje en el que la nombraban.

Flor Jazmín Peña le preguntó en broma si su excompañera había muerto y la irónica respuesta de Occhiato fue contundente: "Sí, para nosotros sí". La bailarina entonces quiso saber cómo era su vínculo actual con Nati Jota y la réplica del conductor volvió a ser durísima. "Yo no hablé más con Nati, no crucé más palabras", aseguró el creador de Luzu TV.

"Nico se enteró que Nati iba a ir a la Polenta y se quedó en San Juan para no ir a la fiesta y no cruzarse...", siguió Flor Jazmín Peña sobre la ausencia del influencer en la fiesta que organiza otro de los integrantes del programa, pero fue interrumpida por el propio Occhiato. El conductor concluyó la situación con un claro "no me la quiero cruzar más".

Nati Jota humilló a Fernando Iglesias y le dijo lo que todos piensan: "Giladas"

Todo comenzó por el video viral de una mujer española que criticó el estado de las rutas argentinas, donde la influencer que acaba de renunciar a Luzu TV tras su paso por Nadie Dice Nada, conducido por Nico Occhiato, se hizo eco y realizó un fuerte posteo. "No es que banque al gobierno que ella critica, pero qué desagradable escuchar a alguien del primer mundo hablar tan mal de tu país y desde tu país. Unas ganas de meterle un cachetazo", lanzó.

Al poco tiempo, Fernando Iglesias citó su tuit y la criticó de manera letal. "'Me recibí de periodista pero tuiteo giladas' manda Nati Jota en su biografía. Vos misma lo admitís, princesa. Desagradables son los miles de muertos que asuelan nuestras rutas porque 'el cemento no se come' ¿Te acordás?", soltó el polémico diputado macrista.

Lejos de evitar el cruce, Nati Jota lo dejó expuesto con una contundente y humillante respuesta. "Me llama la atención entonces que un diputado nacional utilice su tiempo en responder 'giladas'. Besos, Príncipe", expresó la joven de 28 años, sin recibir ninguna otra contra respuesta de Iglesias.