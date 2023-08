Murió Silvina Luna | el día que denunció a Aníbal Lotocki: "Me arruinó la vida"

El duro testimonio de Silvina Luna por los problemas de salud con los que lidió tras someterse a una intervención estética con Aníbal Lotocki. La modelo y exparticipante de Gran Hermano falleció a los 43 años.

Silvina Luna murió este jueves luego de permanecer internada por casi tres meses en el Hospital Italiano. Las complicaciones de salud de la actriz y modelo de 43 años comenzaron en 2010, luego de realizarse una intervención estética con el cirujano Aníbal Lotocki. A la par que luchaba por recuperarse de sus problemas de salud, la ex participante comenzó una batalla legal contra el médico y consiguió que fuera condenado en primera instancia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a Silvina y otras tres pacientes.

Desde entonces, su vida cambió drásticamente y antes de quedar internada debía realizarse permanentemente diálisis por la falla renal que se le desató luego de haberse inyectado metacrilato. En 2018, Silvina visitó La noche de Mirtha y fue muy dura con Lotocki.

"Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", aseguró Luna y agregó: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso".

Por ese entonces, la modelo era panelista de Moría Casan en Incorrectas y contó que se hizo una liposucción y el cirujano además mezcló su grasa con metacrilato para inyectarle en los glúteos: "Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras",

Debido a estos problemas de salud, en 2016, Silvina viajó a California para someterse a un tratamiento. "Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla. Probé con mil terapias alternativas. Es mi lucha", explicó, en el programa de Mirtha Legrand.

Fernando Burlando confirmó la muerte de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna fue confirmada antes de las 14 de este jueves por su abogado Fernando Burlando. La modelo y actriz estaba internada desde hacía más de dos meses en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires y su estado se había agrado el pasado miércoles cuando debió ser intubada nuevamente.

La exparticipante de Gran Hermano tenía insuficiencia renal producto de una intervención estética que se hizo con el médico Aníbal Lotocki, quien quedó inhabilitado para trabajar hasta que haya una condena firme. Incluso, Luna aguardaba recibir un trasplante de riñón, pero todavía no se encontraba apta para recibir ese órgano por su delicado cuadro.

“Acabo de hablar con Fernando Burlando. Y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso”, aseguró la conductora de Intrusos, Florencia de la V, mientras leía un mensaje del abogado de la actriz. Consternada por lo ocurrido, no pudo seguir adelante con la transmisión y debió retirarse del estudio.

Burlando ya había dado un panorama da desalentador sobre la salud de su cliente el pasado miércoles en su visita al programa de El Trece Poco Correctos. "Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar", sostuvo el letrado.

Luego, explicó: “Para entender la salud de Silvina, hacé de cuenta que es como un motor que tiene que estar lubricado, y se le coloca arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería que se le inyectaba a las chicas”. "Silvina tiene lesiones que podrían considerarse gravísimas, están afectados funcionalmente órganos de su fisiología”, agregó Burlando.

A continuación, se refirió al proceso judicial en contra de Aníbal Lotocki, quien tiene varias denuncias por mala praxis. Ante la pregunta de por qué no está preso el cirujano, el abogado subrayó: “Hay una condena. Los tribunales de casación, en general, demoran sus confirmaciones, o no. En este caso, nosotros habíamos pedido, por lo menos, que no pueda trabajar durante este período, hasta que confirme la sentencia condenatoria de Lotocki”.

“Creo que hay situaciones sociales que a veces a los jueces deben obligarlos a tomar decisiones porque hay un deber público de cuidar la salud de la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Mariano (Caprarola), yo me tomé la atribución de hacer la denuncia, entendiendo que podía tener un nexo su muerte con el veneno que le aplicó Lotocki”. Cabe señalar que Mariano Caprarola también denunció que el deterioro de su salud comenzó luego de ser intervenido quirúrgicamente por Lotocki en el año 2010.