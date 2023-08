Murió Silvina Luna: el momento en que Flor de la V anunció la noticia y abandonó el estudio quebrada

Flor de la V no pudo contener la emoción y se largó a llorar tras haberse dado a conocer que murió Silvina Luna.

Flor de la V comunicó que murió Silvina Luna en vivo por Intrusos tras haber hablado con Fernando Burlando, el abogado de la mediática. Su salud se había agravado en las últimas horas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano y, por la conmocionante noticia, la conductora abandonó el estudio de America TV quebrada por la angustia.

El mundo del espectáculo llora la muerte de Silvina Luna, cuya salud se había agravado considerablemente a raíz de la la mala praxis del cirujano mediático Aníbal Lotocki. La familia de la modelo tomó la decisión de desconectarla y su cuerpo dijo basta. Finalmente, Flor de la V fue quien confirmó la noticia de forma pública, luego de una charla con Burlando.

"Chicos acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso", soltó con profundo dolor. "Son las cosas que... perdón chicos", dijo la conductora, que frenó su relato para levantarse de la mesa y abandonar el piso de Intrusos.

Cabe recordar que Flor de la V era muy amiga de Silvina Luna. De hecho, en la emisión del ciclo de espectáculos la recordó como su "íntima amiga". "Es increíble, no vamos a entender, el mundo físico no lo vamos a entender de lo espiritual", indicó Marcela Tauro, quien tomó las riendas del programa. Minutos más tarde, la conductora volvió al estudio como pudo para continuar al aire. Antes de comunicar la triste noticia, también se había largado a llorar cuando se dio a conocer que se había agravado la salud de Luna. Juntas, De la V y Luna participaron del programa de Telefe La Pelu y en varias obras de teatro.

El estremecedor audio de Gabriela Trenchi desde el hospital: "Sigo yo"

A tan solo unos días de conocerse las drásticas noticias sobre su salud, salió a la luz un estremecedor audio que compartió Gabriela Trenchi desde el hospital. La empresaria tuvo que ser internada de urgencia debido a que se agravó su situación de salud tras la mala praxis que sufrió por parte de Aníbal Lotocki y envió un mensaje que preocupó a sus allegados.

Tras enterarse de la muerte de Mariano Caprarola, y luego de que la situación de Silvina Luna empeorara, Trenchi fue ingresada al Hospital Italiano por manifestar dolor en sus piernas como consecuencia de la operación estética que le hizo el cirujano. Sin embargo, en Poco Correctos (El Trece) pasaron el testimonio de Gabriela en donde brinda un estremecedor relato. “Hola, no me siento bien. Estoy tratando de responder de a poco. El psiquiatra me prohibió el teléfono, el médico también”, empezó por decir.

Luego, añadió sobre su estado de salud: "Tengo el intestino mal por el tema de tanta medicación, tengo una gastroenteritis medicamentosa, tengo la boca, tengo que ir a ver al dentista, tengo todos los medicamentos, ataques de pánico por lo que pasó con Mariano, lo de Silvina, siento que sigo yo”.

Finalmente, Trenchi concluyó con un fuerte descargo en contra de Lotocki. "Y este hijo de pu… que sigue libre, que no levantan la estafa. Fueron cuatro años, no es nada para todas las víctimas que estamos pasando por este dolor". Por último, sumó: "Y no son lesiones graves, son lesiones gravísimas”.