Moria Casán y Pato Galmarini se casan en la cancha de Boca: "Comprometidos"

Moria Casán y Fernando "Pato" Galmarini anunciaron que contraerán matrimonio nada menos que en la Bombonera, el estadio de Boca.

Moria Casán atraviesa un momento muy particular en su vida. En 2021 se conoció su noviazgo con Fernando "Pato" Galmarini, suegro de Sergio Massa y padre de Malena Galmarini, a quien tuvo como profesor de historia. Creer o reventar, en las últimas horas, la pareja anunció que se casará nada menos que en la Bombonera, la cancha de Boca.

Si bien el 11 de diciembre de 2021 tuvieron un casamiento no tradicional, sin una unión civil ni una ceremonia en una iglesia, en las últimas horas llegaron a un acuerdo para contraer matrimonio en el mítico estadio del "Xeneize". Así lo anticipó la diva en una entrevista que le concedió a Catalina Dugli, por el programa radial La Once Diez.

"Estamos comprometidos. Nos vamos a casar en la cancha de Boca", sostuvo Moria. ¿Cómo surgió la idea? El propio mandamás de Boca, Jorge Amor Ameal, se lo sugirió: "Me dijo su Presidente que nos casemos ahí". En tanto, la actriz contó qué es lo que siente por "Pato": "Es un poco a lo que me llevó esta relación, me permití dejarme querer, me di cuenta de que sentía cosas por él. Desde el primer momento fue emocional".

Moria Casán y Pato Galmarini tendrán un casamiento muy particular.

Por su parte, Galmarini dejó en claro que siente que es "una relación para toda la vida". Y avisó: "Imagino el resto de mi vida junto a Moria". En tanto, compartió algo que el padre Carlos Mujica le comentó hace un tiempo: "Me dijo hace muchos años que con quien me casara iba a ser para siempre". Acerca de esto, La One resaltó que para el suegro de Massa, Mujica "fue su mentor".

La Bombonera, el estadio en el que Moria Casán y "Pato" Galmarini se casarán.

Acerca de la decisión que tomaron, Moria Casán señaló: "Él es como del futuro presente. Nosotros cuando empezamos a salir me dijo 'esto no nos podemos perder'". Asimismo, compartió qué es lo que le gusta de la relación: "Yo lo hice entrar a mi mundo, él está descubriendo cosas y con él descubrí la familia... yo tengo a mi única hija, y acá están Galmarini-Massa, vamos a comer con Sergio y Malena, el Pato tiene cinco hijos y 11 nietos".

"Formamos una pareja contrarreloj, una pareja contemporánea que tenga un touch así tan fuerte, tanto jóvenes como adultos como adolescentes, nos felicitan, nos sacan fotos como si fuéramos una atracción circense", concluyó la diva, a modo de reflexión.

Quién es "Pato" Galmarini, el novio de Moria Casán

Fernando "Pato" Galmarini es el padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa. Es un político de 79 años que se desempeñó como secretario de Deportes en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, entre 1989 y 1995, y también uno de los encargados de fundar el Frente Renovador en 2013. Dicho partido hoy lo comanda Massa y forma parte del Frente de Todos, espacio que en 2019 le ganó las elecciones presidenciales a Mauricio Macri con Alberto Fernández a la cabeza.