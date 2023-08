Moria Casán se sumó a una encuesta de Lali Espósito y dijo lo que nadie esperaba

La "one" respondió a un tweet de Lali sobre el avance de las votaciones y celebró la posibilidad de efectuar su voto un año más.

La jornada electoral de las PASO convocó a cientos de famosos a ejercer su derecho a voto. A lo largo del país, las celebridades asistieron a las escuelas que se le asignaron para elegir entre los precandidatos a Presidente y Vicepresidente en las Elecciones 2023 y muchos decidieron hacer pública su elección en redes sociales. Este último fue el caso de Moria Casán, quien celebró la democracia a través de Twitter,

La emblemática vedette se sumó a la lista de respuestas a un tweet de Lali Espósito. En el mismo, la famosa cantante le consultó a sus seguidores si ya había ido a votar y en dónde les había tocado. En este marco, Casán decidió replicar y fue contundente: "Por votar, con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Love, reina".

Asimismo, la actriz también replicó a las respuestas de los internautas que mostraban las boletas ficticias en las que Moria y Lali encabezaban la listas. Precisamente, Casán respondió a una en la que se ve a ella en la fórmula junto a la intérprete de Obsesión fiel a su estilo. "Que fórmula antiodio ,vaginas argentinas que corrigen la mala leche o como lo llamen. Orgullosas de ser argentinas, arrasás con tu arte,amora LALI, love", sentenció Moria.

Moria Casán prendió la lengua karateca y desafío a los que odian al país: "Olor a caca"

Moria Casán estuvo presente en la campaña de Unión por la Patria, lugar al que asistió para brindarle su apoyo a la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, y aprovechó para hacer un furioso descargo contra quienes odian Argentina. Fiel a su estilo, la exvedette apuntó contra aquellos argentinos que dicen vivir en "un país de mierda" y elogió al ministro de Economía, a quien describió como "el escultor de la Argentina que se viene".

En aquel evento, estuvieron presentes varios intelectuales y figuras de la cultura y la farándula. Mientras algunos personajes, como Susana Giménez, manifestaron su apoyo a Juntos por el Cambio, otros como Casán dejaron en claro que apoyarán a Unión por la Patria. Al ser entrevistada en plena campaña, Moria lanzó un contundente mensaje contra los argentinos que desprecian su propio país.

"Me pareció muy ameno el encuentro y adoré estar. Y bueno, aguante Argentina, aguante mi país, aguante los argentinos. Amo mi país, nunca me tuve que ir de mi país porque mi país me dio todo. Yo me envuelvo con la bandera porque mi país me dio todo", comenzó la diva.

En este sentido, aclaró que la única vez que dejó al país y es fue a vivir a Europa fue cuando viajó para acompañar a una expareja durante un año. "Pero después, siempre, desde hace 50 años, que me hice famosa y me abrazaron los argentinos, amo profundamente este país y estoy orgullosa de ser argentina", sumó.

Acto seguido, soltó su famosa lengua karateca: "Y a los que dicen que este es un país de mierda... Qué olor a caca despiden ustedes, váyanse, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, ¿por qué no te vas a la mierda?". Y en referencia a la nueva canción que grabó con Lali Espósito, en la que incluyó su icónica frase, concluyó, mientras hacía el gesto de fuck you: "¿Quiénes son? No sé quiénes son, poné la de Lali. ¡Numeral, ¿quiénes son?!".