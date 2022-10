Mauro Icardi paralizó a Wanda Nara con un mensaje: "Cuándo"

La influencer estaba en una transmisión con sus seguidores cuando el padre de sus hijas le hizo una picante pregunta. Wanda Nara se mostró sorprendida ante la consulta de Mauro Icardi en su vivo de Instagram.

Wanda Nara protagonizó un insólito momento en medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde Mauro Icardi irrumpió con un contundente comentario. La celebridad dialogaba con sus seguidores cuando vio una pregunta enunciada por el futbolista que le cambió la cara por completo.

"¿Cuándo venís?", escribió Icardi como comentario, seguido por una serie de emoticones de corazón, en alusión a sus ansias por ver a la madre de sus hijas. De esta manera, el jugador de fútbol demostró una vez más cuán ciego está ante la confirmación por parte de su expareja de la ruptura de su relación.

Nara quedó espasmódica ante las 52.000 personas que miraban el vivo desde sus celulares y, sorpresivamente, no respondió a la consulta hecha por el papá de Francesca e Isabella.

Este momento se dio poco antes de que L-Gante confirmara que se están conociendo con Wanda Nara en el programa de Mirtha Legrand en El Trece. Aunque todavía no había salido al aire, ya se rumoreaba que el cantante de cumbia 420 confirmaría su relación con la personalidad de televisión en La Noche de Mirtha, lo que pudo haber puesto ansioso a Icardi y hacerlo enviar ese mensaje sin pensar en las consecuencias.

El emotivo posteo de Lizy Tagliani sobre Wanda Nara

"Wanda Nara para mí es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con que se la mira es distinto. Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda", comenzó su descargo Tagliani en una de sus publicaciones de Instagram para desmentir los rumores de pelea con Wanda Nara, tras una picante interacción en redes que habían tenido días atrás. Y siguió: "Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía, una complicidad, con unas formas y un humor que me encanta pero que no con todos se puede porque es picante, pero para mí, de lo mejor, jajajaja".

La humorista destacó la calidad de gente de Nara como mamá y como compañera de trabajo. "Está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres, dirán... Pero siendo lo que es, podría ser la mamá de Angélica, de Rugrats, y sin embargo es Marge de Los Simpson: no deja un instante a sus bebes", continuó la conductora de televisión. Y concluyó: "Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira, para ser la hermana de Wanda. Sé que seríamos buenas hermanas".