Mauro Icardi mandó al frente a Wanda Nara y contó con qué amigo suyo le fue infiel.

En enero de 2023, estallaba un escándalo mediático que tenía como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Según el periodista español Jordi Martin, quien lo reveló en Intrusos (América), la empresaria habría viajado a Dubái para reunirse con Keita Baldé un ex compañero del futbolista, con quien se especulaba habría mantenido un romance clandestino.

“Anoche hubo una pelea muy fuerte entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según me informaron desde el entorno directo de él, ella se escapó a Dubái con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi”, señaló Martin en su momento, durante el programa de espectáculos.

Este miércoles, en LAM (América), nuevos detalles reavivaron la polémica. Lo que en su momento había sido desmentido categóricamente por las partes involucradas, finalmente fue confirmado a raíz de los chats que publicó Mauro Icardi, en los que intercambiaba mensajes con Nora Colosimo. Estas conversaciones parecían contradecir los mensajes de Wanda difundidos días antes, en los que ella había señalado que su enfermedad estaba vinculada al estrés generado por el affaire de Icardi con la China Suárez.

En su descargo público, Icardi fue contundente: “La enfermedad, quién te dice si no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un ex compañero mío. Quizás también por mantener una doble vida hace tres años con el que, hoy en día, es su novio. O tal vez con todos los que se c... y con los que chateaba por WhatsApp, Instagram, videollamada, etc.”, leyó Pepe Ochoa en el programa.

Ángel de Brito agregó un detalle revelador: “Esto cambia todo el relato. La acusa de haber sido infiel antes de lo de la China Suárez”. Icardi, además, desafió públicamente a Colosimo: “Dame el pie, así sigo confirmando todo lo demás”. Mientras tanto, Yanina Latorre sumó: “Ella sabe que esos videos existen”.

Por aquel entonces, Keita Baldé tenía 27 años. De origen español y senegalés, había debutado en la Lazio en 2013 y, en 2023, jugaba como delantero en el Spartak de Moscú. Baldé se había casado recientemente con Simona Guatieri en una gran celebración y tenía dos hijos. Cabe destacar que había coincidido con Icardi como compañero de equipo en el Inter de Milán.

Se especula que Keita habría conocido a Wanda durante ese período, y que, en medio de la crisis entre ella e Icardi, comenzaron a intercambiar mensajes hasta concretar el encuentro en Dubái, donde, según las versiones, habrían dado rienda suelta a la pasión.

Se filtraron escandalosos chats de la madre de Wanda Nara ensuciando a Icardi

En medio de la escandalosa ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salieron a la luz impactantes conversaciones que suman más drama al conflicto. Se trata de una serie de mensajes que la madre de la co, Nora Colosimo, le envió al futbolista en los días previos a la cirugía de rodilla a la que él se sometió a comienzos de diciembre, debido a la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en noviembre pasado.

Por lo que se puede ver, más que conversaciones son mensajes unilaterales que Nora le escribió a su ex yerno y padre de sus nietas, Isabella y Francesca. En esos textos, Nora hace referencia a la delicada situación de salud de Wanda, la operación de Mauro y también menciona la infidelidad del futbolista con la China Suárez, episodio conocido públicamente como el "Wandagate".

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que menciona la enfermedad de Wanda y su posible origen, según lo explicado en Fundaleu, la reconocida institución donde la conductora fue tratada: “Buen día, Mau. Llegó Wanda, quiere llevarte a las nenas. Bajá un cambio, es la mamá de tus hijas y seremos familia toda la vida”, comienza diciendo Nora.

Y continúa: “Wan está enferma, creo que ya te estás yendo de mambo. No te olvides de que la leucemia fue provocada por la angustia, dicho por los médicos de Fundaleu. Ella quiere que veas a las nenas, no les pongas trabas. Ellas no quisieron ir el fin de semana porque contrataste a la niñera que, tanto a vos como a Wanda, les contaron que las trató mal…”.

Horas más tarde, ante la falta de respuesta de Mauro, Nora envió otro mensaje: “Mauro, buenas tardes. Me enteré de que mañana te operás. Las nenas también lo saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora, porque te vamos a acompañar”.

Sin recibir ninguna devolución, al día siguiente Nora volvió a escribir: “Buen día, Mau. Todo lo mejor de corazón para tu operación de rodilla. Te quiero mucho y lamento profundamente que hayas dejado de amar a mi hija. Desde el día en que conectaste con la China, empezó el fin de esta familia. Wanda intentó perdonarte, pero nunca pudo olvidar esa traición”.

Mientras tanto, el ex matrimonio continúa discutiendo en la Justicia los términos de su separación y los acuerdos en torno a la tenencia de sus hijas.