Mauro Icardi habría viajado a Argentina para ver a Wanda Nara pero rebotó

Mauro Icardi estaría en la Argentina con intenciones de reconciliarse con Wanda Nara, pero su plan se encontró con un problema.

Mauro Icardi no concentró en Galatasaray porque habría viajado a la Argentina para reconciliarse con Wanda Nara, pero rebotó en la puerta del edificio de la empresaria. "Tiene la entrada prohibida", reveló la cuenta de Instagram @chusmeteando1, que aseguró tener las pruebas correspondientes pero no las mostraron.

Hace unas semanas, Wanda Nara confirmó en sus redes sociales que estaba separada de Mauro Icardi, pero el futbolista no parece entenderlo. Solo unos días después del anuncio público de la empresaria, el rosarino compartió una serie de polémicos chats privados con su la madre de sus hijas y la tildó de "tóxica". En las últimas horas se supo que Icardi no concentró para el partido que el Galatasaray disputó este sábado ante el Adana Demirspor por la liga turca.

El motivo lo revelaron las cuentas de Instagram @chusmeteando1 y @gossipeame, que informan sobre cuestiones de la farándula. "Tengo data de último momento con pruebas que no me dejan mostrar. Mauro Icardi habría llegado a la Argentina", compartió el primer perfil en las historias de Instagram. Pero lo más picante de la información llegó a continuación: "Esta mañana fue al edificio de Wanda Nara y no lo dejaron pasar, tiene la entrada prohibida".

"Mauro tiene prohibida la entrada al Chateau y si se apersonaba, tenían que avisarle a Wanda que es la propietaria. Bueno, hoy a la mañana lo hizo", agregó la misma cuenta. Mientras que el otro perfil ratificó la información: "Confirmo que Mauro hoy no juega el partido de Galatasaray porque, efectivamente, viajó a la Argentina. Confirmado que se presentó al Chateau Libertador y le denegaron el ingreso".

Las publicaciones que informan que Mauro Icardi estaría en Argentina.

Icardi le mandó un insólito mensaje a Wanda Nara en pleno vivo de Instagram

Mauro Icardi volvió a dar la nota respecto a su relación con Wanda Nara al dejarle varios mensajes durante una transmisión en vivo que la empresaria realizó este martes. Cabe recordar que el jueves pasado Wanda anunció en sus redes sociales que estaba separada del futbolista, quien durante el fin de semana compartió una serie de polémicas capturas de pantalla de charlas que tuvo con su expareja y la trató de "tóxica".

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi comenzó a tambalear de forma pública hace casi un año, cuando la propia empresaria apuntó contra Eugenia "La China" Suárez por haber estado con su marido. El Wandagate fue sin dudas uno de los escándalos más resonantes del 2021 y sus ramificaciones continúan hasta la actualidad con la confirmación por parte de Wanda de que está separada del futbolista.

Así como durante el fin de semana Icardi hizo públicos una serie de chats privados con su expareja y la definió como "tóxica", el futbolista del Galatasaray volvió a dar la nota en las últimas horas. Es que se metió en una transmisión en vivo de Instagram de Wanda Nara y le dejó dos mensajes.

A lo largo del vivo, el promedio de personas conectadas fue de 80 mil, mientras que también tuvo picos de 92 mil cuando Zaira se sumó desde su cuenta. Fueron varias las personas cercanas a Wanda Nara que estuvieron presentes, como sus padres Andrés y Nora, su amigo personal Kennys Palacios y la numeróloga Pitty, entre muchos otros.