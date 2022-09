María Valenzuela contó su verdad: "La Parca me está soplando la nuca"

María Valenzuela le dio una extensa entrevista a un portal de espectáculos y dejó una serie de fuertes declaraciones respecto a la muerte y lo cerca de ella que estuvo.

María Valenzuela dialogó con el portal Teleshow mientras continúa recuperándose de los problemas que le causó una mala praxis odontológica y dejó una serie de contundentes frases sobre su constante lucha en la vida. "No le tengo miedo a la muerte", aseguró con sinceridad la reconocida actriz, que también habló de Juan Darthés, con quien compartió elenco en Dulce Amor, donde el actor fue denunciado públicamente por Calu Rivero.

Tras un tiempo alejada de los medios por un grave de problema de salud, María Valenzuela en los últimos meses pudo volver a dar notas y hasta trabajar -regresó al teatro con 100 metros cuadrados, el inconveniente con una gira nacional incluida-. Una mala praxis odontológica la tuvo al borde de la muerte pero la actriz logró sobreponerse y continúa recuperándose.

Lejos de mostrarse triste u opacada por todo lo que vivió, Valenzuela contó que después de que le rechazaran la carta documento que le envió al odontólogo responsable de sus problemas, decidió dejarlo en el olvido y seguir con su recuperación. Ante la consulta de la periodista de Teleshow de si había temido por su vida, la actriz replicó con absoluta sinceridad: "No le tengo miedo a la muerte. Yo hablo mucho siempre de la muerte".

En ese sentido, agregó que en la obra en la que está actualmente juega mucho con la ironía y el humor negro, algo que ella particularmente disfruta. "Yo siento que la Parca me está soplando la nuca pero conmigo no se mete", sumó contundente María Valenzuela. Además, aseguró que le "pone el pecho" a todo lo que le sucede. Cabe recordar que hace 20 años, su hija sufrió un ACV que les obligó a cambiar su vida.

Valenzuela durísima contra Juan Darthés

En otro tramo de la extensa entrevista que le brindó a Teleshow, María Valenzuela también se refirió a las denuncias que recibió Juan Darthés y por las que el actor tuvo que irse de Argentina para refugiarse en Brasil. Es que la actriz fue parte de Dulce amor, la novela que contaba con los protagónicos de Darthés y Calu Rivero, que denunció públicamente al actor por abuso y decidió irse de la ficción ante la falta de respuesta de la producción.

"Me da mucha bronca que esté libre. Que haya hecho esa maniobra de subirse a un avión e irse a Brasil, porque es intocable", comentó muy enojada la actriz. Por otra parte, Valenzuela reveló que ella fue la primera en enterarse de los abusos de Darthés ya que Rivero se acercó una vez en su camarín para contarle. "Yo iba a ir a hablar con la producción y hasta con este señor, para decirle que se dejara de embromar. Y no lo hice porque ella no me lo permitió: tomó la decisión de irse del programa", concluyó.