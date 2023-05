Marcela Kloosterboer denunció a su marido en las redes por una pésima actitud

La actriz soprendió en sus redes sociales al exponer la peor actitud de su pareja y dejarlo en offside ante todos sus seguidores.

Marcela Kloosterboer sorprendió a sus seguidores al hablar de lo que le hizo su marido Fernando Sieling. Pese a que siempre se muestra en sus redes sociales muy feliz junto con el empresario y exjugador de rugby, en esta oportunidad hizo una denuncia durísima contra su pareja.

La actriz de 39 años publicó una imagen en sus historias de Instagram en las que el padre de sus hijos Juana y Otto quedó en el ojo de la tormenta. "¡Egoísta!", disparó sin miramientos la ex Chiquititas y Las estrellas, entre otras producciones televisivas. La publicación dejó atónitos a los seguidores de la pareja, que no suele exponer las internas familiares ante el gran público.

Es que la imagen que compartió se trató de un meme donde se puede ver a un perro mostrando los dientes y la simulación de una conversación entre dos personas. "¡Egoísta!¿Te comiste el chocolate sin acordarte de mi?", dice una de ellas, a lo que la otra responde: "¿Sin acordarme? ¡Casi me atraganto pensando que venías!".

Debajo del meme, la Klooesterboer agregó su propia acusación contra Sieling. "El alfajor de la semana pasada", disparó la actriz irónicamente, con un meme de carita riendo. Claro está, apenas fue una acusación amistosa entre ambos, pero Sieling va a pensar dos veces la próxima vez antes de comerse un alfajor.

Duro relato de Marcela Kloosterboer que causó conmoción: "Llorando a los gritos"

Marcela Kloosterboer habló sobre la maternidad y contó algunos de talles de la crianza de hijos que no están buenos y no se muestran mucho en las redes sociales. La actriz de telenovelas compartió un video en el que se veía a sus hijos en medio de un ataque de llanto en el auto.

"Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas", comenzó su descargo la actriz de tiras como Las Estrellas, Mis Familia es un Dibujo y Verano del 98. Y agregó: "El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: '¿Es verdad esto?'".

Kloosterboer dejó en claro que todos los días vive situaciones estresantes como la que mostró en su cuenta de Instagram. "No se muestra mucho esa parte. Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos", cerró la celebridad de televisión.