Luisana Lopilato estaría embarazada por cuarta vez: la tierna forma de anunciarlo

Luego de 10 años en pareja con Michael Bublé, Luisana Lopilato querría agrandar la familia con la llegada de un cuarto hijo en común.

Como una de las parejas más consolidadas dentro del espectáculo nacional e internacional, Luisana Lopilato y Michael Bublé disfrutan muchísimo de mostrar los detalles de su día a día con sus millones de seguidores en las redes sociales. Lo cierto es, durante la cuarentena, la pareja generó un vínculo muy especial con sus fanáticos, ya que hacían vivos en donde proponían consignas y conversaban un buen rato, por lo que muchos empezaron a sentirlos más cercanos que nunca. Tanto así, que una especial noticia sobre la familia alegró trascendió rápidamente.

En las últimas horas, el medio estadounidense TMZ filtró una parte del videoclip de la nueva canción de Michael Bublé, llamada I'll Never Not Love You. El cantante canadiense ya había hecho publicidad de su nueva canción, la cual se estrenará el 22 de febrero, pero no había mostrado ningún adelanto del videoclip, ya que en este revelaría que Luisana Lopilato se encuentra en la dulce espera de su cuarto hijo en común.

Este tema que sacará Michael Bublé es una continuación de su canción y videoclip Haven't Met You Yet, en la cual la pareja también actuó en conjunto. Sin embargo, según lo que se puede ver, en esta nueva producción aparecen también los hijos del cantante y la actriz, por lo que sería un retrato de su vida en conjunto.

"Haven't Met You Yet fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela I'll Never Not Love You 2.22.22", expresó el cantante norteamericano en su cuenta de Twitter para anunciar el lanzamiento de esta canción. Así es como, unas horas después, se filtró el video que muestra a Luisana Lopilato junto a sus tres hijos (Noah, Vida y Elias) y luciendo una pancita bastante crecida, la que indicaría que se encuentra en el último tramo del primer trimestre de embarazo.

Por el momento, la pareja aún no dijo nada sobre los rumores, pero quizá se trate de un videoclip de anuncio, al estilo de Camilo y Evaluna Montaner con su canción Indigo, para anunciar que la familia se agranda y que se convertirán en padres por cuarta vez.

Luisana Lopilato y la enfermedad de su hijo Noah: la historia de la superación

La relación de Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzó como un cuento de hadas: se enamoraron profundamente, superaron barreras internacionales y celebraron una boda rodeada de la gente que tanto amaban. Sin embargo, la vida les puso una prueba muy difícil de superar y que demostró la fuerza de su familia: cuando tenía tan solo 3 años de edad, su hijo mayor, Noah, fue diagnosticado con cáncer de hígado.

Luego de un intenso año de tratamientos, el pequeño fue dado de alta en el 2017 y le demostró a sus padres la gran fortaleza que tiene. Así es como, hasta el día de hoy, Luisana asegura que su hijo de 8 años es "su héroe" y se encarga de ayudarlo a vivir la vida al máximo.