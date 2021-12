Luciano Castro y Sabrina Rojas pasaron Navidad juntos, lejos de sus parejas actuales

Luciano Castro y Sabrina Rojas pasaron la Navidad juntos sin sus respectivas parejas actuales, Flor Vigna y "El Tucu" López.

Sabrina Rojas y Luciano Castro eligieron mantener una relación de expareja amena y saludable por el bien de sus dos hijos en común, Fausto y Esperanza, desde que terminaron en mayo de este año. A pesar de que los dos ya rehicieron su vida, ella con “El Tucu” López y él con Flor Vigna, todavía siguen unidos como familia. Ahora, se supo que pasaron navidad juntos sin sus actuales parejas.

Esta noticia no les resultó llamativa a sus fanáticos, que ya están al tanto de la dinámica de expareja que manejan Sabrina y Luciano. Sin embargo, otros internautas se sorprendieron por el detalle de que, esta vez, ni “El Tucu” ni Flor estuvieron en la celebración, a diferencia de otras oportunidades, en las que, por ejemplo, Sabrina se juntó con Luciano y con López y se sacaron fotos juntos, muy unidos.

“De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea. Cuando todo fluye, en vez de pensar en dividir podés sumar”, había publicado Rojas en aquella ocasión. Ahora, compartió en sus redes sociales fotos y videos de su Nochebuena en familia en las que aparecen ella, Castro y los dos niños al aire libre, sonrientes, con una copa en la mano en el momento del brindis.

Luciano Castro, Sabrina Rojas y sus dos hijos, Fausto y Esperanza.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre el vínculo entre Luciano Castro y Sabrina Rojas?

Recientemente, Vigna fue a PH, Podemos Hablar, y habló sobre la relación entre Luciano y Sabrina, expresando cuán feliz la hacía ver la forma en que eligen llevar su vínculo. “Yo creo que es el amor que sigue. Yo veo mucho amor con Lu, como padres y hacia toda su familia, están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo. Se re ocuparon de eso, entonces se puede, y obviamente, vamos a estar todos sumando para que funcione”.

Cuando le preguntaron si no le daba celos esta situación, aseguró que no. “No, me encanta. Primero, creo que es porque Lu me da mucha seguridad. Y después, porque yo tengo muchos amigos que tienen otros criterios más abiertos sobre la pareja. Hay de todo. Parejas abiertas, una amiga que es bisexual, entonces tengo un montón de criterios en mi cabeza”, explicó.

Sin embargo, aclaró que ella respeta esas formas de vincularse pero que, personalmente, se considera monogámica y no podría tener una relación abierta. “A mí me tocó una forma de amar más tradicional y, por ahí, más cursi, romántica, pero me gusta que seamos verdaderos”, cerró.