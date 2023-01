Luciana Salazar encontró brujerías con su nombre en la casa de Redrado

Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado y su entorno por una serie de brujerías que hicieron en su contra en el 2018.

Luciana Salazar contó en varias oportunidades que en la casa de Martín Redrado encontró más de una vez distintas brujerías que se hicieron en su contra y en las últimas horas reveló una anécdota que vivió en el 2018 cuando fue al hogar del economista. "Me dijo que no había sido él", recordó la modelo en una entrevista radial.

La historia de amor entre Luciana Salazar y Martín Redrado tuvo muchos idas y vueltas, denuncias mediáticas, cruces en las redes sociales y varias enfrentamientos en la Justicia también. En diálogo con el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con vos, la modelo fue consultada por los rumores de las supuestas brujerías que hizo contra el economista y Salazar recordó una anécdota del 2018.

Además de negar que ella le hizo alguna brujería a su expareja, Luciana aseguró que fue víctima de esta clase de acciones por parte de Redrado. "Yo encontré un vaso con mi nombre y agua en su freezer. No entendía nada", explicó la modelo y bailarina, que también reveló que el economista le aseveró que no había sido él quien había hecho eso. En ese sentido, Salazar agregó: "Responsabilizó a gente de su entorno".

Pero esa no fue la única vez que sucedió un hecho del estilo. "Después una empleada encontró un frasco de miel con mi nombre. Yo no soy la que hace brujería, porque no creo en esas cosas. Pero sé que hay gente que sí", sumó Luciana Salazar sobre las brujerías que hicieron en su contra desde el círculo cercano de Martín Redrado.

Qué significan las brujerías de Redrado contra Salazar

La de "congelar" a alguien fue una práctica bastante extendida durante cada partido de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Según expertos en el tema, se utiliza para detener a alguien que está perjudicando a la otra persona, ya sea de manera económica, amorosa o sentimental. De esta forma se "congela" la energía de esa persona para que no lastime y moleste, aunque muchos aseguran que esto puede traer grandes consecuencias. Si no se protege previamente, puede repercutir de manera negativa en quien lo hace, como todo hechizo que remueva energías.

Luciana Salazar destrozó a Martín Redrado tras el embargo de la Justicia: "Vergüenza"

Desde hace varios meses, Luciana Salazar viene denunciando que Martín Redrado incumple con la cuota alimentaria de Matilda y en las últimas semanas la Justicia le dio la razón embargando una de las cuentas bancarias del economista hasta que cumpla con lo que le corresponde. En ese sentido, en las últimas horas la bailarina volvió a usar sus redes sociales para apuntar contra el ex presidente del Banco Central.

"A 11 meses que no cumple con la cuota alimentaria a una menor, se va a Qatar (no por invitación) sino por sus propios medios?", comenzó picante Salazar en sus historias de Instagram. Sin arrobarlo, el mensaje de la madre de Matilda siguió en duros términos: "Andá a donde quieras, pero mínimo cumplí con tus obligaciones que vos mismo te comprometiste por escrito, hasta con escribano público".

"¡Aun embargado no lo haces! Una vergüenza", agregó, picante. Pero Redrado no fue el único que recibió las críticas de Luciana Salazar, sino que la bailarina también apuntó contra la prensa: "Lo que más me llama la atención es el silencio de radio de algunos periodistas que lo entrevistan y nadie le pregunta por sus problemas en la justicia con una menor. Muy llamativo".