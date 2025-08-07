Francia lucha contra un gran incendio por segundo día consecutivo

Un bombero camina junto a un incendio forestal cerca de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, sur de Francia

Los bomberos franceses luchaban el jueves por segundo día consecutivo para contener el mayor incendio en casi ocho décadas, que ha quemado más de 16.000 hectáreas y ha causado la muerte de una persona.

Imágenes de Reuters TV mostraban columnas de humo elevándose sobre la zona forestal de la región de Aude, en el sur de Francia.

"Por el momento, el incendio no ha sido controlado", dijo a BFM TV Christophe Magny, uno de los responsables de la operación de extinción.

El incendio, cerca de la frontera con España en dirección al Mediterráneo, comenzó a principios de esta semana y ya ha arrasado un área mayor que la de París. Según las autoridades, se trata del mayor incendio de Francia desde 1949.

Los científicos afirman que los veranos más secos y calurosos de la zona mediterránea la exponen a un alto riesgo de incendios.

Con información de Reuters