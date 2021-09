Lizy Tagliani fue acusada por una compañera de la facultad y se plantó con todo

Una estudiante de la UNLZ apuntó contra la conductora por tener supuestos privilegios en la institución. La respuesta de la conductora de Telefe no se hizo esperar.

Lizy Tagliani disfruta de un éxito rotundo tanto en el teatro cono en la televisión, pero eso no le saca el deseo de seguir con su preparación en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ), donde estudia abogacía. Sin embargo, los rumores no son solo una cuestión de la farándula, sino que en la propia facultad fue acusada de tener privilegios y la conductora de Trato Hecho (Telefe) no se quedó callada.

"¿Es cierto que Lizy Tagliani rindió de forma virtual? ¿Qué pasó con el reglamento?", lanzó una joven estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a través de un mensaje en Facebook que terminó viralizándose y llegando a Lizy.

La respuesta de Lizy Tagliani.

Lejos de quedarse callada, la humorista respondió citando el mensaje original: “Jajaja quién chequeó​ semejante información como para hacer esta denuncia. Primero, creo que me conoce poco como para creer que yo haría algo así y segundo, este cuatrimestre dejé de cursar porque las materias se me interponen con el teatro. Retomaré en el verano o el año que viene”, reveló Lizy.

Luego de unas horas, la figura de Telefe, decidió borrar la publicación tras el pedido de la estudiante por la lluvia de comentarios que llegaban en defensa de Lizy. "Borro las publicaciones, porque la chica que preguntó sobre mi supuesto privilegio en la UNLZ se siente afectada por los comentarios y no está bueno hacer sentir mal a alguien”, dijo.

Lizy explicó por qué borró su comentario.

A su vez, le hizo ver la joven lo equivocada que estaba. “También quizás entienda que su inquietud me hizo sentir mal a mí. Buena vida para todos”, cerro, además de agregar "Caso cerrado", haciendo referencia a la profesión que eligió para estudiar.

Lizy Tagliani habló de su deseo por la maternidad

Lizy Tagliani se explayó en una reciente entrevista sobre su presente personal y reveló cómo se ve como madre en un futuro cercano. La conductora de Telefe también hizo alusión a cómo transita su relación amorosa con Leo Alturria y cuánta importancia le da a la audiencia de los programas que lleva adelante.

“No es una necesidad que tenga yo, nunca la tuve pero, como te digo, si hay un nene que la opción soy yo, es como, sí obvio. No lo dudaría y trataría de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que no tengo capacidad para poner límites. No sé. algo criado por mí sería lo peor que le puede pasar a este mundo”, expresó la actriz de Quiero vivir a tu lado y aseguró que solo adoptaría en caso de que un niño la elija a ella como mamá. “No quiero compararlo con mis perros, pero yo a mis perros no les puedo decir a nada que no, entonces no podría. Que se encargue Leo de última”, agregó, en diálogo con Implacables.