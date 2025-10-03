Lali le respondió a sus haters y trolls a través de un mensaje en X.

Lali estuvo recientemente en los estudios de La Revuelta, un reconocido programa que se emite en España. Allí habló de todo un poco, desde la persecución que ha sufrido por parte de los trolls libertarios y el propio presidente Javier Milei, hasta su faceta artística y sus más recientes logros. En determinado momento, brindó una interesante reflexión acerca de la ostentación.

"A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso. Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo. Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también", fue lo que manifestó. A pesar de la nobleza del mensaje, los haters salieron en manada para espetarle ciertos gastos que realizó. Y Lali se hartó.

La respuesta de Lali a sus haters

A través de su cuenta de X, Lali le respondió a todos aquellos que profirieron críticas malintencionadas contra ella: "Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...". "Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago", disparó la cantante.

"¡No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar. Entonces pienso, ¿será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás?, ¿será que solo les jode que no piense como ustedes?, ¿será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?", añadió.

El tuit de Lali respondiendo a sus haters.

"Naci donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos, necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea", completó de manera contundente.