La triste revelación de Robertito Funes Ugarte: "Esto no es para mi"

El conductor contó detalles de su vida íntima y sorprendió a todos. Qué dijo.

Robertito Funes Ugarte brindó declaraciones vinculadas a su vida privada y abrió su corazón para contar una faceta que no se conocía. El periodista y conductor es oriundo de la provincia de Mendoza, y allí reveló qué fue lo que padeció durante la etapa de niñez y adolescencia, previo a mudarse a Buenos Aires.

"Podés llevarte mal con tu mujer, pero olvidarte de tus hijos no. Se fue y nos dejó y la que salió a laburar fue mi madre. A mantenernos", dijo Robertito sobre su padre, en diálogo con María Laura Santillán en el ciclo que tiene por Infobae. En este sentido, agregó: "Dicen que era un buen tipo. Disiento de eso, porque si sos buena gente no abandonas a tu mujer y a tus tres hijos".

El conductor dijo que esa situación fue sumamente difícil para la familia, más que nada porque "en esa época estaba mal vista una mujer divorciada. Ni te digo los hijos de padres separados o divorciados, éramos chicos ‘problema’". Tan es así, que hasta sufrió bullying por esta situación: "A nosotros nos han dejado en las puertas de los cumpleaños afuera por ser hijos de padres separados".

Por tal motivo, Robertito Funes Ugarte tomó una drástica decisión cuando cumplió 18 años. "En Mendoza en aquel momento la sociedad era muy cruel. Muy dura. Por eso dije 'yo acá no me quedo. Esto no es para mí'", manifestó. Así fue como se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para buscar una nueva vida.

Robertito Funes increpó a dos chicos y pasó vergüenza en un móvil

Robertito Funes Ugarte construyó una carrera en el periodismo gracias a sus intervenciones chistosas como movilero y conductor de televisión. Recientemente, su sello infalible tuvo una vergonzosa falla en vivo, ante la sincera respuesta de dos jóvenes que dejaron en evidencia el discurso heteronormativo del periodista.

El incómodo momento inició cuando Robertito y Mariana Contartessi, conductores de un noticiero de A24, salieron a buscar testimonios en un móvil a raíz del escándalo que surgió con Kevin Bacon y una hamburguesería de Palermo. Una vez que dieron con dos jóvenes, Contartessi les preguntó: “Voy a ser indiscreta ¿ustedes son sólo amigos, son una relación? Cómo es la relación cuéntennos”. Cuando el chico y la chica le respondieron que eran amigos del colegio, "de toda la vida", Robertito aprovechó para incomodarlos.

"Pedro vos la mirás de otra forma, la mirás de otra manera. Yo sé que la amistad entre el hombre y la mujer existe, pero yo soy casamentero Pedro ¿eh?", apuntó el periodista. Cansada por la reproducción de un estigma heteronormativo, la amiga de Pedro le retrucó con una sincera declaración que enmudeció a Robertito: "A mí me gustan las chicas y a él los chicos, así que nada que ver".

Avergonzado y enmudecido por la respuesta que obtuvo, Robertito no ocultó su nerviosismo en una serie de gestos y morisquetas que quedaron registradas al aire. Y para salir de la situación, aprovechó a preguntarle al joven por sus gustos a la hora de conseguir pareja: "¿Qué tipo de muchachos te gustan?, ¿maduros?". Sumándose al tono del periodista, Pedro le salvó el móvil con una amable respuesta: "Altos, que sean fortachones y que me den cariño. Mayores, pero no más de 25 años".