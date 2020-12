La revelación del Puma Rodríguez: "Tenía miedo de quedarme ciego"

El cantante venezolano habló del tránsito de su difícil enfermedad.

El Puma Rodríguez habló sobre los padecimientos de salud que atravesó en los últimos años y contó que contrajo una peligrosa bacteria durante su internación que podría haber acabado con su nariz o su ojo. "Tenía miedo de quedarme ciego", reveló el cantante macrista, en una entrevista radial.

En diálogo con Gonzalo Mihail, en el podcast "Desgracia", el venezolano habló sobre el transplante de pulmón que le salvó la vida hace tres años y contó que el camino hasta la cirugia no fue para nada fácil, debiendo someterse a una serie de dolorosos tratamientos por la fibrosis pulmonar idiopática que carga desde el 2000.

"En el primer llamado estuvimos 24 horas en ayunas esperando para entrar al quirófano. De repente llegan los doctores con unas caras muy compungidas, muy tristes, y me dicen que no están seguros. Yo le digo al doctor principal: 'si tienen un uno por ciento solamente de duda, mándame para la casa, buscaremos otra oportunidad. Y efectivamente así fue", afirmó, sobre el triste episodio ocurrido en 2016.

Por consejo de su esposa, el artista decidió esperar un poco más a que aparezca otro donante: "Carolina tenía un presentimiento de que esos no eran los pulmones realmente. Me lo decía ahí cuando estábamos esperando, y efectivamente tuvo razón. Pero el segundo llamado sí, fue de gran felicidad. El médico argentino me dijo, 'si yo tuviera que trasplantarme me pondría estos pulmones, porque están rosaditos'".

Aunque la cirugia no tuvo pormenores y fue exitosa, El Puma contrajo una bacteria en la nariz durante su internación y remarcó que fue "terrible realmente". "Las biopsias para ver si era cáncer o no eran bastante dolorosas, trataban de definir si perdía la nariz o el ojo. Me llevé un susto tremendo, tenía miedo de quedarme ciego, pero bueno, gracias a Dios fue todo positivo", confesó.

Y aprovechando el momento, volvió a agradacerle a su donante: "Al que me prestó los pulmones, le agradezco a él y a la familia por mi existencia. Quisiera conocerlos alguna vez a los familiares para darles las gracias personalmente. Empecé de cero otra vez", cerró.