La palabra de Darío Barassi sobre el embarazo de su esposa: "Una raza superior"

El conductor de 100 Argentinos Dicen se expresó en sus redes luego de que se diera a conocer la noticia de que está en la dulce espera.

Ángel de Brito y Pía Shaw revelaron la feliz noticia de que Darío Barassi va a ser papá por segunda vez. Sin embargo fue recién este jueves que el actor se animó a manifestarse públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram donde se expresó a corazón abierto. Los seguidores lo felicitaron y le enviaron los mejores deseos para él y la hermosa familia que está formando.

Darío Barassi se tomó el tiempo necesario para poder poner en palabras lo que siente. El actor escribió: "Las mujeres son una raza superior y la vida me regala una más. Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad. Soy muy cauteloso a la hora de contar noticias cómo éstas. Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo, me gusta q sea nuestro el mayor tiempo posible, cuido la novedad, la hago propia, le saco jugo y cuando todos estamos listos sale a la luz, para multiplicar su magia y alegria".





Darío Barassi y su esposa, "Luli", embarazada.

Con respecto a "Luli", su esposa, el conductor de 100 Argentinos Dicen reconoció:también reveló cómo está transitando su hija esta nueva etapa: ". Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto. Jajaj enana traviesa que te amo!! Amo verte darle besos a la panza, me altero cuando me los das a mi pensando q el embarazo soy yo. Que orgullo y amor siento x mi familia!!!".

"Luli" embarazada.

Darío Barassi le dedicó unas palabras a su futura hija

Darío Barassi también se dirigió a su hija: "Y vos enana que venis en camino, que ya te siento saltar, que te ponemos música y bailas como loca en la panza de mamá, que ya estamos craneando y buscando full canje para tu cuarto y pañales, déjame decirte que venis a multiplicar el amor, ya te pienso y siento, te sueño y te imagino. Venis a una gran casa y a una gran familia, que con vos va a multiplicarse en todo lo bueno que la define".

La ecografía de la hija que espera Darío Barassi.

Y por último el actor le habló directamente a sus seguidores: "En fin gente, les comparto este notición para nosotros, se agranda la cosa, voy a ser papá de nuevo!!!!Gracias x el afecto de siempre!!!". De esa forma Darío Barassi agradeció todas las demostraciones de afecto que recibió desde que se dio a conocer la feliz noticia.