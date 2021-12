La muerte que sacude a La China Suárez: “Aún escucho tus pasos”

"La China" Suárez recordó a su amiga, Sofía Sarkany, mientras afronta el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio del Wandagate, “La China” Suárez recordó a una de sus más íntimas amigas, Sofía Sarkany, hija del famoso diseñador Ricky Sarkany, que falleció apenas a sus 31 años por un cáncer de útero. La muerte de Sofía generó una gran angustia entre los famosos más cercanos a ella, entre ellos, la exestrella de Casi Ángeles, con quien mantenía una fuerte amistad.

Esta no es la primera vez que Suárez recuerda a su amiga a través de un posteo en sus redes sociales. En reiteradas ocasiones, publicó fotos de su adolescencia y juventud con Sofía y le escribió conmovedoras dedicatorias en posteos.

A ocho meses de su fallecimiento y mientras atraviesa un nivel de exposición altísimo por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, publicó una serie de fotos con su amiga para expresarle cuánto le hace falta. “8 meses. Puedo escuchar tu voz, tu risa, puedo sentir tu mirada, aún escucho tus pasos. Siempre juntas mi ratón”, publicó.

“Qué lindas. Ella debe estar muy en paz y acompañándote muy de cerca. Abrazo pipi”, le comentó Cande Tinelli, mientras otros seguidores le escribieron “Nadie muere hasta que vive en el corazón de quien lo ama. Ella siempre estará contigo, su recuerdo vivirá por siempre. Era una persona especial”, “Siéntete protegida, ella estará guiándote” y “Fuerza, Chinita”.

Los últimos días de Sofía Sarkany

Sofía Sarkany tenía cáncer de útero desde 2018 y se encontraba en tratamiento médico. Justo una semana antes de fallecer, dio a luz a su primer hijo, Félix, que tuvo a través de la subrogación de vientre. Finalmente, su estado de salud se agravó y, después de quedar en coma inducido, murió el lunes 29 de marzo de 2021 en una clínica de Estados Unidos en donde estaba internada.

La noticia conmovió al país entero y su papá, Ricky, apenas pudo hablar del tema en profundidad varios meses después, durante una charla con American Business Forum. Allí, contó que tuvo una depresión tan fuerte que hasta pensó en quitarse la vida y relató cómo fueron los últimos minutos de Sofía, que describió como un momento “hermoso” en el que estuvo acompañada por sus otras hijas.

“En un mes lo único que pensaba era si tenía huevos de tirarme por la ventana… por el balcón. No lo iba a hacer, pero sentía que esto terminaba. No salía, apenas comía”, recordó. “Cuando Sofía estaba intubada y su marido y mis otras hijas entraron a verla, entró la enfermera a decirles ‘no sé qué le están haciendo, pero sigan así porque tiene la presión normal’. Le cantaron, la acariciaron y después salió mi hija Clara y me dijo ‘fue hermoso’. Sofía ya había fallecido”.