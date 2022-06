La fuerte acusación que persigue a RusherKing: "Todos indignados"

Algunos fanáticos expusieron a el cantante y revelaron un actitud poco agradable de él durante los meet and greet.

Una vez más, el nombre de RusherKing vuelve a circular en el mundo del espectáculo, pero esta vez no tiene nada que ver con su noviazgo con "La China" Suárez, sino que más bien se debe a una fuerte acusación por parte de sus fanáticos. En las últimas horas, el cantante se volvió tendencia en las redes sociales ya que muchos de sus seguidores hablaron sobre una actitud del artista que no les gustó en absoluto.

En medio de una exitosa y creciente carrera musical, RusherKing brindó una serie de recitales en donde ofreció, también, la opción de meet and greet. Esta dinámica es muy popular entre los famosos, ya que brindan la posibilidad de que sus fanáticos puedan conocerlos cara a cara, tomarse una foto y dialogar por unos minutos. Sin embargo, parece que muchos seguidores no tuvieron la experiencia esperada y se quejaron a través de las redes sociales.

"¿A quién más le pasó? Todos indignados con RusherKing. Muy bueno el show en el Luna Park pero pobre la gente que pagó un Meet y no les firmó ni un autógrafo", escribió un fanático en Twitter y la cuenta oficial de El Ejército de LAM la compartió y generó gran polémica. Sin embargo, rápidamente algunos fanáticos saltaron en defensa del cantante.

RusherKing ignoró las acusaciones y se centró en repasar los detalles del recital que brindó en el Luna Park, uno de los más importante de su carrera. "Ayer rompimos el Luna Park, lo disfrute muchísimo, gracias a todos los que vinieron fue un día muy importante para mi. Gracias a mis amigos y mi equipo que la rompieron bancándome los amo", escribió el cantante en su cuenta de Instagram para agradecer.

María Becerra lanzó una nueva canción y sus fans apuntan a Rusherking

María Becerra publicó una nueva canción de desamor con un mensaje que encaja perfectamente con su reciente separación de Rusherking, quien hace poco comenzó una relación con “La China” Suárez. En medio de toda esta polémica, la artista despertó una gran incertidumbre entre sus seguidores, quienes se preguntan si el tema estaría inspirado en el joven.

Medio año después de su ruptura, Becerra lanzó Ojalá, su nueva canción perteneciente a su segundo disco, La Nena de Argentina. La letra habla sobre un amor que caducó en malos términos y sobre el karma que le llegará a la otra persona por haberse comportado de mala manera con ella.

“Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él”, entona la artista en una de las estrofas.