La fuerte acusación de Flor De La V a Viviana Canosa: "Es incitadora"

Tras haberla criticado de "tilinga", Flor De La V expuso las posibles intenciones de Viviana Canosa.

La actriz y panelista Florencia De La V hizo mención a los dichos de la conductora de A24, Viviana Canosa, con respecto a sus críticas hacia las medidas impulsadas por el Gobierno. Durante una conversación en Agarrate Catalina, el programa de radio de Catalina Dlugi, Florencia conversó acerca de varios temas, entre ellos, sobre Lionel Messi y su esposa, Antonella Rocuzzo, quienes se mudaron a Francia.

Días atrás, De La V había criticado a Canosa después de que ella se manifestara en contra del pasaporte sanitario, implementado en el marco de la pandemia del coronavirus. “Tengo el pasaporte argentino, tengo el español, pero me lo voy a guardar porque yo no me quiero ir de Argentina, yo quiero que nos dejen ser libres a todos nosotros. Así que dejen de pensar en todos esos pasaportes sanitarios”, había sentenciado Viviana.

En alusión a esto, Florencia apuntó en vivo durante su programa que Canosa era “una tilinga”. “Para mí es una tilinga, pero es una tilinga elevada a la potencia”, expresó, entre risas e indignación. “Tengo dos pasaportes, te los muestro, te los fregó, manga de sudacas latinoamericanas”, ironizó. Y recordó “Es la misma tilinga que hacía acá chimentos en América, cuando venía con los suéteres de poliéster y con las botas bucaneras de ecocuero. Es la misma pero ahora, un poco más tuneada, y tirando bombas”.

“Me parece que es una figura que es incitadora, es lo mismo que hacía con los chimentos, pero ahora llevado más a la política. Utiliza los mismos recursos, pero ahora se disfraza de mujer de derecha”, agregó, durante su charla con Dlugi. Así, la comediante reflexionó que esta postura que Canosa toma en los medios es funcional y conveniente, ya que genera un “rebote mediático” entre los televidentes que están de acuerdo con su ideología.

La opinión de Florencia De La V sobre la esposa de Lionel Messi

Durante estos últimos días, el nombre de Antonella Roccuzzo estuvo bastante presente en las redes sociales desde que se supo que Messi jugará en el Paris Saint-Germain junto con Mauro Icardi, esposo de la modelo Wanda Nara. Varios internautas se comenzaron a preguntar cómo sería el vínculo entre ellas dos, que probablemente, tendrán que pasar algo de tiempo juntas.

Para Florencia, Antonella se distingue por ser “firme de convicciones” y “alguien que no tiene ningún tipo de archivo”, a diferencia de otras esposas de futbolistas. “Antonela es la reina de las botineras, así que ahí va a haber como algo, ella es amiga de Evangelina Anderson quien está peleada a muerte con Wanda”, remarcó. Asimismo, calificó a Roccuzzo de “dipolmática”, ya que fue ella quien empezó a seguir a Wanda primera en las redes sociales, a pesar de esta tensión entre su amiga y Nara.