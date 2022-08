La foto de L-Gante vendiendo sánguches como trabajo que conmovió a Tamara Báez

Tamara Báez, la novia del famoso cantante, publicó la particular imagen que sorprendió a todos sus seguidores.

Salió a la luz una foto de L-Gante vendiendo sánguches para ganarse la vida. Actualmente, el cantante es uno de los artistas con mayor influencia en la industria musical nacional y tiene gran influencia en la juventud, pero la imagen descolocó a muchos de sus seguidores ya que desconocían este dato tan particular de su vida.

Fue Tamara Báez, la novia de L-Gante y mamá de su hija Jamaica, quien publicó esta particular foto y reveló el detalle desconocido. Precisamente, la imagen se remonta a dos años atrás, cuando la carrera musical del cantante aún no había estallado y todavía tenía que dedicarse a otros trabajos para poder sustentarse económicamente.

"Hace dos años estábamos vendiendo los sándwiches. Qué lindo recuerdo", escribió Báez en sus historias de Instagram. La foto que compartió la influencer le había aparecido en sus recuerdos de Facebook y decidió mostrarla a sus seguidores para mostrar el gran progreso que tuvieron como pareja en tan poco tiempo.

En ese sentido, la influencer recalcó que el camino para ella y para L-Gante no fue fácil y tuvieron que rebuscárselas hace algunos años para poder salir adelante. Actualmente, pueden realizar viajes e incluso siguen construyendo su casa en General Rodríguez.

El inesperado exabrupto de L-Gante contra Marcelo Tinelli al aire

L-Gante sorprendió al lanzar un inesperado exabrupto contra Marcelo Tinelli al aire en Canta conmigo ahora. "Qué hijo de mil que sos", apuntó el reconocido cantante de cumbia 420 contra el conductor del certamen musical de El Trece.

Marcelo Tinelli está disfrutando del presente que vive con Canta conmigo ahora. Es que después de un 2021 complicado en materia de rating con La Academia de Showmatch, encontró buenos números de audiencia con la nueva competencia musical que conduce y que tiene a estrellas destacadas del ambiente en el jurado, como José Luis "Puma" Rodríguez, Cristian Castro y L-Gante.

Fue precisamente este último el que protagonizó un divertido momento el jueves pasado cuando lanzó un inesperado exabrupto contra Tinelli. "¡Qué hijo de mil que sos!", disparó L-Gante cuando el conductor lo sorprendió pidiéndole que diera su opinión sobre una de las participantes, mientras estaba distraído.

"Yo lo veo ahí y quiero que (hable)...", lo apuró divertido Marcelo Tinelli. Admitiendo que no estaba prestando atención y entre risas, el autor de hits como "Tu Reo" y "Ropa Trucha" replicó: "Me agarra (para hablar) siempre cuando estoy distraído". "Lo he visto bien al amigo, son todos buenos los que vienen acá. Hoy el puntaje está muy alto", cerró L-Gante, remando la situación después de haber quedado en evidencia por no prestar atención.