La expareja de La Brujita Verón lanzó una dura acusación: "Estafada"

Dorina Guillén fue pareja de Juan Sebastián Verón durante el 2021 y luego de que fuera relacionado con otras mujeres, decidió romper el silencio.

Dorina Guillén, expareja de Juan Sebastián "Brujita" Verón, rompió el silencio y disparó con todo contra el presidente de Estudiantes de La Plata. "Me sentí estafada", aseguró la bailarina en diálogo con Juan Etchegoyen, por Mitre Live (Radio Mitre). Habrá que ver si en las próximas horas el exfutbolista decide responder las potentes y dolorosas acusaciones de Guillén.

Entrevistada por Juan Etchegoyen, la bailarina Dorina Guillén, quien fue pareja de Juan Sebastián Verón durante el 2021, habló de la relación que tuvieron y cómo no terminó de la mejor forma. La artista rompió el silencio y aprovechó el espacio para hacer una fuerte denuncia contra el exfutbolista.

"Tuve una relación de varios meses, casi un año con él. Me costó mucho superarlo", comenzó contando Guillén cuando le preguntaron si era cierto que había estado en pareja con Verón. En ese sentido, la bailarina reveló que mientras estaban juntos, el presidente de Estudiantes de La Plata también salía con otra mujer, lo que le provocó mucho dolor y se sintió "muy herida". "La relación durante el tiempo que duró fue increíble, un hombre encantador", reconoció de todos modos.

"Siento que me estafó emocionalmente, yo a él lo cuidé mucho, él me había planteado que estaba separado", continuó Dorina Guillen, en diálogo con Mitre Live. Todavía dolida por la forma de actuar de quien fuera su pareja durante casi un año, la bailarina insistió en su potente denuncia: "Me sentí estafada debo admitirlo, una situación donde él me decía que solo estaba conmigo". Además, Guillén aseguró que al tratarse de una persona pública, intentó "cuidarlo muchísimo desde el cariño".

Por otra parte, la bailarina reveló que en su momento prefirió no contarle de su relación a sus amigas, sino que recién lo hizo cuando se terminó, momento en el que también entró "en una depresión terrible". Cuando vio por redes sociales que Verón se empezaba a vincular con otra mujer, Guillén lo enfrentó y entonces se encontró con "una persona distinta" a la que conocía. "'Solamente me escribís para eso, siempre me van a estar vinculando con mujeres' y ahí me di cuenta de que estaba con otra persona. Eso me dolió muchísimo y lo bloquee de todos lados", cerró Dorina Guillén, todavía con mucho dolor.

Murió Raúl Madero, gloria de Estudiantes y campeón del mundo del 86

Una triste noticia golpeó al fútbol argentino en vísperas de Nochebuena del 2021. El doctor Raúl Madero, exjugador de Estudiantes de La Plata y médico de la Selección Argentina en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, falleció este viernes 24 de diciembre a los 82 años. Desde las redes sociales del "Pincha" lo despidieron con unas sentidas palabras.

Como futbolista vivió la época dorada del Estudiantes de Osvaldo Zubeldía en la década del 60. Fue tricampeón de América y también campeón Intercontinental luego del triunfo ante el Manchester United en 1968. Entre 1963 y 1969 estuvo en la institución platense y además, vistió las camisetas de Huracán y de Boca Juniors, donde debutó. Durante aquellos años, también se calzó la "Albiceleste", donde jugó cinco partidos oficiales.