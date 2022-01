La dolorosa muerte que sacude a Roberto Moldavsky

A través de sus redes sociales, Roberto Moldavsky expresó su profunda tristeza por esta pérdida que lo toca muy de cerca y genera un gran vacío de cara a su futuro.

Con la temporada de verano definida y luego de un año de sumo éxito en Telefe junto a Lizy Tagliani en El Precio Justo, el 2022 no arrancó de la manera en que Roberto Moldavsky esperaba, ya que hace unas horas atrás se vio sacudido por una dolorosa pérdida que cambio por completo el rumbo de su rutina laboral.

En las últimas horas se conoció el temprano fallecimiento de Martín Rur, el músico de 36 años que trabajaba junto a Roberto Moldavsky con su banda La Valentín Gómez. Pese a que esta noticia conmocionó al humorista y a todas aquellas personas conocedoras del vínculo que él mantenía con el intérprete, aún no se detallaron públicamente los motivos de su muerte. Sin embargo, Moldavsky decidió hacerle una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

"Me cuesta escribirlo y mucho más aceptarlo, se nos fue Martín Rur, un músico talentoso, un tipo brillante y una persona hermosa", comenzó por relatar Roberto Moldavsky junto a una serie de fotografías en donde se podía ver al músico sobre el escenario acompañándolo en sus shows. Cabe recordar que la banda La Valentín Gómez, de la que formaba parte Rur, acompañó al humorista durante muchas temporadas de sus obras en el teatro, musicalizando los relatos y generando un clima más cálido en cada presentación. En este marco, Moldavsky también aseguró que sabía que "se suele agrandar a los que se van, pero que él era un distinto".

Con ánimos de recordar al músico de la mejor manera, Moldavsky decidió hacerle un tierno homenaje y recordar todos aquellos detalles que hacían de su relación con Rur tan especial. "Nos daba un salto de calidad y solíamos explotarlo, pedirle algún sólo más, solo para que siguiera tocando", expresó con gran admiración hacia su colega. Así mismo, Roberto expresó que sentía que le habían sacado a uno de los suyos y "ese dolor no puede describirse de ninguna manera", una sensación que fue respaldada por lo compañeros de banda de Martín, quienes también lo despidieron con mucha tristeza.

"Voy a extrañar que me diga, ‘esto decilo como lo decías antes, me gusta más’. Vamos a extrañar tu sonrisa, tu humor, tu enorme lucidez. Tus calles inventadas para el tuti fruti", añadió Moldavsky a su relato. Según puede leerse también en este posteo, el último show que dio Martín Rur ya tenía sabor a despedida, ya que asistió con un bastón pero sobre el escenario se desempeñó con toda su energía. Conmovido por este triste final, Roberto finalizó su mensaje al asegurar que conocer al músico había sido "un privilegio que les regaló la vida" y que "no lo iban a dejar ir nunca".

Un duro golpe para terminar el año: el coronavirus en medio de la vida de Moldavsky

Más allá de este terrible golpe que marcó el comienzo de año para Roberto Moldavsky, hace algunas semanas atrás también fue noticia por una situación particular: su obra tuvo que ser suspendida hasta nuevo aviso por dos casos positivos de coronavirus en su equipo. "La obra está en la sala grande del Enjoy, debutó el 25 de diciembre con sala colmada y ya tenía agotadas las funciones del 30, del sábado 1 y el domingo; pero dos de los músicos tienen covid, por lo que Roberto y el resto de los músicos son contacto estrecho", informó el panel de A la Tarde en hace unos días atrás.

Más allá de que los integrantes de la banda se encontraban asilados para evitar la propagación de virus, ahora enfrentan el duro golpe de la pérdida de su compañero. Por otro lado, en su momento, Moldavsky aseguró que la obra volvería al ruedo el viernes 7 de enero, pero aún no comunicaron si habrá algún cambio en base a este triste fallecimiento.