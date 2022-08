La declaración de amor a Tamara Báez que descolocó a L-Gante: "Siempre me volviste loco"

Tamara Báez filtró la confesión de un joven a través de Instagram que despertó la sorpresa de L-Gante.

Tamara Báez siempre recurre a sus redes sociales para reforzar la interacción con sus seguidores. En esta oportunidad, se dio una situación insólita que la descolocó por completo: un usuario le confesó su amor abiertamente, lo compartió en su cuenta de Instagram y generó la sorpresa total de su pareja L-Gante.

Tamara Báez siempre está activa en redes , ya sea subiendo fotos suyas, de su hija Jamaica o emprendimientos laborales. A través de sus historias de Instagram, la pareja de L-Gante reveló una declaración de amor que no esperaba, motivo por el cual fue publicado en su perfil.

Un joven se confesó y se mostró visiblemente sorprendida por el testimonio: "Siempre me volviste loco, y hoy me animé a escribirte en el chat. La verdad me encantás". Días atrás, el cantante de cumbia 420 había vivido un episodio similar pero cara a cara en el reality show conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, Canta Conmigo Ahora.

La declaración de amor a Tamara Báez en Instagram

Allí la artista Ana Devin se puso sumamente nerviosa por la presencia de L-Gante. "Me pasan un montón de cosas con L-Gante. No quiero incomodar, pero te soy muy sincera", se había sincerado frente a la atenta mirada de todos, quienes no esperaban tal expresión.

"Sh, no digamos más nada porque después en casa me esperan con el cinto", soltó el joven entre risas. Por su parte, Tamara Báez dio su parecer en torno al mensaje recibido de forma anónima en el clásicos juego de preguntas y respuestas. "Posta que nunca me escriben chicos, pero últimamente me re sorprende esto", manifestó.

L-Gante trató de "madera" a Tinelli y se pudrió todo en vivo

L-Gante se burló de Marcelo Tinelli en vivo, provocando el enojo del conductor. Todo se dio después del número de un participante cantando Ruta 66 de Pappo. Hablando de sus dotes como bailarín de rock, el cantante de la Cumbia 420 fue sincero con "El Cabezón": "Soy de madera, como vos".

"Entró con toda la actitud el chabón, sacó pecho así y lo primero que pensé es que iba a empezar con ese tema. Me encantaría saber bailar rock", comenzó diciendo Marcelo Tinelli, a lo que L-Gante le respondió: "Soy igual que vos, me lo dijo ella".

Al refirse a "ella", L-Gante habló de Cande Tinelli, artista y también miembro del jurado de Canta conmigo ahora. "¿Vos dijiste que yo bailo mal?", consultó Marcelo a su familiar, obteniendo la siguiente respuesta: "Te cuesta, capaz".

L-Gante y Tamara Báez recibieron numerosas denuncias de sus vecinos

Tamara Báez cumplió 23 años y decidió celebrarlo a lo grande junto L-Gante, su pareja, y muchos de sus amigos y familiares. Sin embargo, a sus vecinos no les gustó la idea y la mediática mostró la gran cantidad de multas que recibió debido a los ruidos molestos ocasionados en su festejo.

“Esta cantidad de hojas que ven acá, no son ni un librito ni un cuaderno... Son las multas por los ruidos molestos de mi cumpleaños”, lanzó tentada mientras mostraba un considerable fajo de hojas. En la historia que compartió con sus más de 800 mil seguidores, la novia de L-Gante dejó en claro que se lo toma con calma. “Paraaaa, ¿tantas multas?”, agregó junto a un emoji de risas.