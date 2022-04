La China Suárez enfrentó los rumores y contó la verdad: cómo se lleva con su exsuegra

Tras las versiones que la involucraron luego de su separación de Benjamín Vicuña, la famosa modelo contó su verdad.

"La China" Suárez aclaró el verdadero vínculo que mantiene con Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña y abuela de sus dos hijos, Magnolia y Amancio. A través de una dinámica en sus redes sociales, la famosa actriz se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal, entre ellos, la relación que la une con su exsuegra. En este marco, admitió que la mayoría de detalles que la involucraron con respecto a este tema eran "falsos".

Apenas finalizó su relación con Benjamín Vicuña, muchos rumores surgieron a raíz de la separación. Justamente, una de las versiones que se instaló mediáticamente fue que "La China" Suárez y la madre del actor chileno tendrían un mal vínculo. Sin embargo, la actriz propuso una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y allí aclaró su verdad con respecto a este tema.

"¿Es verdad que te llevás muy mal con tu suegra?", fue la consulta de un internauta. Con esta pregunta como disparador, "La China" Suárez aprovechó para desmentir estos rumores y contar cómo es su vínculo con Isabel, su suegra durante 6 años. "Falso. La amo. Siempre fue tan buena conmigo y mis hijos", expresó la ex Casi Ángeles junto a una foto en donde se la ve a ella junto con Luco Morandé y su hija Magnolia. Además, Suárez resaltó que vivió muchas experiencias en conjunto a su exsuegra: "Hemos compartido viajes, salidas, todo".

Cabe recordar que cuando surgieron las versiones en torno a la mala relación que mantendrían "La China" e Isabel, muchos medios aseguraron que la madre de Vicuña querría sacar a la actriz de la casa en Chacras del Murray, Pilar. Esta mansión fue comprada por Benjamín y "La China" días antes de que se conociera la separación, pero actualmente está habitada por la modelo y sus tres hijos. En este marco, días después del escándalo, se aclaró la situación en Socios del Espectáculo.

"La madre de Benjamín Vicuña llamó personalmente a Eugenia "La China" Suárez cuando comenzó a correr la versión de que le quería sacar la casa y de que le quería sacar plata de la cuota alimentaria de los hijos. Cuando crecieron las versiones, la madre de Vicuña llamó a la China para aclararle que ella no tenía ninguna injerencia, ninguna premeditación, ni alevosía en su contra, y que no se iba a meter para nada en las cuestiones de la separación ni de sus hijos", confirmó Rodrigo Lussich en aquel entonces.

El futuro laboral de "La China" Suárez: por qué no estará en la segunda temporada de ATAV

Durante los últimos meses, "La China" Suárez se enfocó en su carrera como actriz pero dentro de producciones internacionales o en el ambiente del cine. Sin embargo, parece que a la modelo también le habría llegado la propuesta de formar parte de una tira nacional, pero rechazó el proyecto.

Se trata de la segunda temporada de Argentina: Tierra de Amor y Venganza. La actriz interpretó el rol de Raquel durante la primera temporada del programa, una inmigrante polaca que fue traída a Argentina engañada y terminó encerrada en un burdel. Aunque si bien la nueva entrega del programa dará un salto en el tiempo y estará situada en la década de los 80', la producción quería la participación de "La China" Suárez, pero ella no aceptó.

"No, estuvimos hablando pero no puedo por fechas me hubiera encantado. Están armando algo lindo igual, lo miraré desde casa", aseguró "La China" Suárez en este mismo ida y vuelta que propuso con sus seguidores en sus historias de Instagram.