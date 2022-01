La Bomba Tucumana habló de su situación amorosa y se refirió a su compañero: "Es un bombón"

La famosa cantante se pronunció sobre los fuertes rumores de romance con Rodrigo Jara, su compañero de elenco en Cocodrilísima.

Desde que inició la temporada de verano, Gladys "La Bomba" Tucumana se colocó en el foco de la noticias al rumorearse de un fuerte romance que habría comenzado en el marco laboral. Instalada en Carlos Paz para llevar adelante su obra de teatro de revista, la cantante decidió romper el silencio y contar toda la verdad detrás de este supuesto vínculo.

Según se conoció hace algunas semanas, la cantante estaría involucrada con Rodrigo Jara, su compañero de elenco en Cocodrilísima, quien se habría quedado a dormir algunas noches en su departamento. Sin embargo, en una reciente entrevista con la Revista Pronto, Gladys aclaró la situación y contó cuál es el verdadero vínculo que la une al bailarín.

"Ay, Rodrigo es un divino. Está en mi elenco y es un bombón. ¿Si pasa algo entre nosotros? No sé, no sabe no contesta", comenzó por decir la intérprete de La Pollera Amarilla. Sin embargo, también hizo especial hincapié en dejar en claro que tanto ella como el bailarín están solteros. "A mi no me importa nada y él me dijo que a el tampoco", lanzó contundente, por lo que dejó la puerta abierta a la posibilidad de que exista el amor entre ellos.

Más allá de esta fuerte confesión por parte de Gladys contó que anhela tener una relación, pero con algún hombre de su edad, ya que en el último tiempo sus conquistas estuvieron reducidas a personas más jóvenes que ella. "Nunca tuve un novio de mi edad, jamás en mi vida, sacando al papá de mi hijo. No tengo relación y no sé por qué los hombres de mi edad no se me acercan. Siempre me avanzan chicos más jóvenes: 10, 20, 15 años más chicos", aseguró.

Sin embargo, la cantante admitió que su límite de edad para estar con una persona es "la edad de su hijo, que tiene 29 años".

Sobre los motivos que podrían hacer que los hombres de su edad se le alejen, y tenía que ver con que "es una divina y se sienten intimidados". "Parezco 30 años menos de los que tengo por mi onda, por cómo soy, por mi forma de ser y porque soy el espíritu de todas las fiestas y las reuniones", aseguró.

La palabra de Rodrigo Jara: qué dijo el bailarín de su vínculo con la "La Bomba" Tucumana

En medio de las especulaciones de romance, Rodrigo Jara, el bailarín con el que se la involucra a Gladys "La Bomba", fue consultado por el portal PrimiciasYa para buscar su versión de los hechos, pero él se mostró distante.

"Mi relación con Gladys es normal. No tengo nada para decir. No voy a hablar del tema. Yo no saqué el tema... lo que quieras saber, pregúntaselo a ella", lanzó un tanto cortante Jara sobre su supuesta relación con Gladys.