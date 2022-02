L-Gante y una inesperada reacción por el allanamiento: "Pintó"

L-Gante bromeó con el allanamiento que sufrió y también le dejó un fuerte mensaje a los medios de comunicación.

L-Gante volvió a estar en boca de todos al conocerse que estaba siendo allanado por la Policía Bonaerense pero el cantante decidió tomárselo con humor. "Pintó allanato", escribió el músico en sus historias de Instagram, acompañado de una imagen de la entrada de su hogar, aunque la borró a los pocos minutos. De todos modos, L-Gante también se mostró enojado con la repercusión que tuvo en los medios de comunicación el allanamiento a su hogar y pidió que su próxima canción tenga el mismo alcance que su vida privada.

El 2021 fue un año de muchísimo crecimiento para L-Gante, que no solo fue padre sino que también se posicionó como el máximo exponente de la cumbia 420 y uno de los artistas más escuchados del país. Pero de la misma forma, el impulso en su popularidad también le significaron muchos problemas que antes no tenía y que, probablemente, si no fuera famoso tampoco sufriría. En los últimos días, en los grandes medios de comunicación circularon videos de un problema que L-Gante tuvo con unos vecinos que le habrían querido robar y Elián luego habría amenazado con un arma de fuego.

La Justicia tomó la denuncia que hicieron estos vecinos y envió a la Policía Bonaerense a allanar el hogar del cantante en General Rodríguez y en el country del Banco Provincia, en busca del arma con la que habría amenazado a sus vecinos. "Pintó allanato", escribió con humor L-Gante en sus historias de Instagram, acompañado de una imagen de la Policía en la puerta de su hogar, aunque luego decidió eliminar el posteo. Cabe destacar que en el procedimiento solamente se encontró una réplica de un arma de fuego.

La publicación de L-Gante que luego borró.

La palabra de L-Gante tras los allanamientos

Solo un rato después de que se hiciera viral el allanamiento en su hogar, L-Gante usó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje a los medios de comunicación. "Más vale que mañana cuando salga que voy a estrenar también estén, eh", comentó el cantante en sus historias de Instagram. "Apoyando a los pibes, manga de cats", cerró el músico su descargo por la repercusión que tiene su vida privada en los medios.

Antes, Elián charló con algunos medios que estaban haciendo guardia en su casa y fue claro respecto a qué piensa sobre la denuncia en su contra: "Quiere lucrar conmigo y hay gente que lo está impulsando". "Me enteré que en la casa del barrio rompieron la reja de afuera y entraron como si yo fuera El Chapo L-Gante", sumó el músico sobre el procedimiento que llevó a cabo la Policía de la provincia de Buenos Aires por orden de Alejandra Rodríguez, la fiscal a cargo.