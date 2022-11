Irreconocible: así era Daniela de GH antes de las cirugías y los retoques estéticos

Se filtraron fotos de Daniela antes de las cirugías y los retoques. La participante de Gran Hermano es una de las protagonistas de la actual edición del reality.

Gran Hermano tiene participantes con diferentes historias de vida. Y dentro de ellos está Daniela Celis, la joven de 26 años que se realizó cirugías estéticas y retoques en su rostro para "ser aceptada". De hecho, esas fueron sus palabras al momento de presentarse en sociedad.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, reveló Daniela. En las últimas horas, se conocieron fotos de la participante antes de las cirugías y los retoques estéticos.

Se filtraron fotos de Daniela antes de las cirugías y los retoques.

Las fotos de Daniela antes de los retoques se hicieron virales y llamaron la atención de los seguidores de Gran Hermano. De este modo, ahora los televidentes conocen cómo era la joven de 26 años con la apariencia que ella misma no aceptaba y por la cual decidió operarse.

Se filtraron fotos de Daniela antes de las cirugías y los retoques.

Se pudrió todo entre Daniela y las mujeres de Gran Hermano

Juliana, Coti, Romina y "La Tora" tuvieron una fuerte charla sobre el rol de Daniela dentro de la casa de Gran Hermano y llegaron a la conclusión de que divulga información dentro de la casa con la intención de generar conflictos.

"Es muy mentirosa, boluda. Le dije: 'Con Juli también me armastre quilombo'. Le dije que estaba quedando mal, que me poarecía buena piba y que la quería. 'Estás quedando mal entre todas, se está hablando mucho de vos'", comenzó Romina en medio de una charla con sus tres compañeras en los sillones del patio de la casa de Telefe.

Juliana cuestionó a su compañera y fue aún más drástica con Daniela: "Hay que ver hasta qué punto es buena gente. La otra vez dijo que yo me había enojado con vos (mirando a Coti), que no sé qué. Nada que ver. De boluda no tiene un pelo". María Laura luego se incorporó a la charla y soltó: "Yo lo único que sé es que no me gustan los malos tratos para nadie. Y no lleven y traigan, háblenlo", y aconsejó a sus compañeras que hablaran con Daniela. "Yo por eso la agarré a Dani y hablamos las tres. Le dije que estaba quedando mal y que estaba haciendo puterío y embrollos con todas", soltó Romina con tono contundente.