El difusor espiritual lanzó polémicas declaraciones contra la Organización Mundial de la Salud.

El conductor y difusor espiritual Claudio María Domínguez volvió a ocupar el centro de la polémica por recientes declaraciones en contra de la Organización Mundial de la Salud. “A la OMS la llamo: la organización malsana”, sentenció, en una entrevista televisiva.

En diálogo con "Jubilados TV" (A24), el conductor de "Hacete cargo" relató cómo transita la cuarentena por la pandemia de coronavirus y expresó: "Tengo dos varones grandes, 23, 24 años y son médicos. Uno es médico en Argentina y otro en Uruguay. El de Uruguay está viviendo un milagro, un prodigio, porque, justamente, en Argentina estamos viendo los datos que tiene el 70% del mundo. Es decir, dos tercios del mundo, en estado muy comprometido".

Y agregó, detallándole a Andrea Falcone: "Un tercio vaya a saber qué milagro áurico, que tiene que ver con el inconsciente colectivo de un lugar, de una población, para que no haya lo que se está habiendo. En Uruguay no se decretó la cuarentena obligatoria nunca, se apeló al aislamiento social responsable. Seguía prácticamente todo con control de situación".

"Me preocupaba el chiquito, como padre, y el día que lo vi, que parecía de la NASA, con escafandra, le digo: 'vamos con amor y protegido. Por Jesús, por Sai Baba, por los maestros, estate amoroso, cuidado. Él me empezó a contar un panorama distinto, me decía: 'mira papá, tengo menos gente que en años anteriores con la temporada de influenza, gripe'. O sea, en concreto, en 8 meses llevan 51 muertos. Cada muerto es un alma divina que tiene que ascender a su más alta gloria y ese muerto podemos ser nosotros. Pero numéricamente es una locura. Por día fallecen en Uruguay, de distintas patologías, 80 personas. Con el COVID, 51 personas en 8 meses. O acá mienten, o nos mienten o ¿qué hacemos en el planeta?" siguió.

Tras relatar esto, el difusor espiritual explotó contra la Organización Mundial de la Salud, lanzando un picante comentario. "La OMS, que yo ahora la llamo, la organización malsana, va cambiando de impresión: cuarentena, no cuarentena, barbijo, no barbijo, es el culo, no es el culo. En concreto, uno que ama nuestra Argentina, estamos hackeados" arremetió, indignado. En este sentido, vale aclarar que la Organización Mundial de la Salud está avalado en la ciencia, en los descubrimientos científicos mientras que las acciones realizadas por Domínguez se apoyan en la creencia.