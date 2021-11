Inesperado: el gesto de Wanda Nara con Pampita que enfurecería a La China Suárez

En medio de los rumores de reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara tuvo un accionar muy particular con Pampita, lo que dejó en claro su alianza.

En medio del escándalo protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y tras retomar los rumores de la posible reconciliación entre la pareja, la famosa modelo y empresaria de cosméticos tuvo un gesto muy particular con Pampita, una de las anteriores protagonistas del escándalo que terminó en la infidelidad de Benjamín Vicuña hacia ella con La China Suárez.

Lo cierto es que, luego de un amplio proceso de duelo y superación personal, Pampita se encuentra en un gran momento de su vida: se casó con Roberto García Moritán y en julio de este año dio a luz a Ana, su primera hija junto a su marido. Para la modelo, el episodio de infidelidad quedó en el pasado y pudo retomar su vínculo con el papá de sus hijos y generó un vínculo especial junto a La China Suárez. Sin embargo, en este momento de mucho dolor y decepción, Wanda Nara buscó una alianza junto a ella y tuvo un gesto muy particular para con ella.

Luego de la presentación oficial de Bautista en los Martín Fierro de Cable, el primer hijo entre Pampita y Benjamín Vicuña, el joven adolescente aprovecha la influencia de sus padres para insertarse en el mundo del espectáculo y convertirse en actor, y esto quedó claro cuando la jurado de Showmatch: La Academia invitó a su hijo para que formara parte de la campaña publicitaria para presentar su nueva fragancia. Luego de este gran momento que vivieron como madre e hijo, Pampita se chocó de lleno con una inesperada interacción en la foto que publicó para rememorar esta situación: la de Wanda Nara.

Con mucha discreción pero para demostrar su clara inclinación en este momento de su vida, Wanda Nara le dio like a la fotografía que compartió Pampita. Así mismo, también Benjamín Vicuña interactuó con la publicación y dejó su like para demostrar el gran vínculo que mantiene con su ex esposa. Cabe recordar que, luego de un buen tiempo separados y en muy malos términos, el actor y la modelo decidieron pasar de página y apostar por un vínculo sano por el bienestar de sus hijos.

El viaje que apuesta por el amor

Luego de asegurar que estaba nuevamente separada y que quería quedarse en Milán de forma definitiva para continuar trabajando, Mauro Icardi volvió a publicar algunas fotos junto a la influencer que parecen ser completamente actuales. En estas postales se puede ver a la pareja en un paradisíaco hotel en Dubai, una de las ciudades más costosas del mundo. "Desde Dubai con mucho amor", escribió Icardi junto a un Boomerang en donde podía verse al jugador del PSG abrazando por la cintura a su esposa mientras posaban frente al espejo. Por su parte, Wanda solo compartió una selfie en donde se la ve en el mismo hotel que compartió Icardi.