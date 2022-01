Impensado posteo de Laurita Fernández en sus redes sociales: "Si hay foto hay video"

La bailarina compartió con sus seguidores parte de su intimidad y mostró una nueva faceta de su vida.

Laurita Fernández se abrió en sus redes sociales y les dejó ver a sus seguidores parte de su intimidad, que nunca había mostrado de manera pública. En sus posteos, la bailarina se encontraba en su casa y satisfizo a sus admiradores con una serie de imágenes que les permitieron conocer a su ídola un poco más.

La artista que comenzó su carrera como partenaire en el ciclo Bailando por un Sueño mostró una nueva faceta: la de ama de casa. En las fotos y videos que compartió, se puede ver a la conductora de TV mientras reorganiza la decoración de su casa y restaura algunos de sus muebles, a través de la pintura.

En el patio de su casa, Fernández tendió una tela para no estropear el pasto, colocó los muebles arriba y comenzó a pintarlos de negro. "Si hay foto hay video. Y quedaron como quería", expresó la bailarina, en alusión a sus sensación de satisfacción tras haber pasado la tarde ocupada en la decoración de su casa. Finalmente, la ex de Nicolás Cabré dejó ver a sus seguidores cómo quedó la cómoda en el lugar de su casa que escogió para ella.

La reacción de Laurita Fernández ante un tatuaje de Federico Bal dedicado a ella

Laurita Fernández se expresó hace algunos días sobre el momento en que se enteró que la boca que Federico Bal tiene tatuada en su pecho es la de ella. Según el relato de la bailarina, su expareja se lo dijo en pleno vivo de Showmatch, cuando ambos bailaban juntos en el certamen. "Yo sabía que era mi boca pero es algo que Fede nunca había blanqueado públicamente. Lo voy a contar porque nunca te lo conté".

"Estábamos donde te dan unas batas para las mallas porque después se terminan mojando todos", continuó la celebridad, quien estuvo como invitada en uno de los últimos programas de Los Ángeles de la Mañana. "En un momento se abre la bata y me muestra el tatuaje ahí delante de todos. Me empecé a poner nerviosa, a transpirar y me puse colorada. Le dije ‘estás loco'".

Por su parte, Federico Bal se expresó sobre esta revelación que recientemente hizo su madre al aire y enunció: "No me metió en ningún problema, estoy muy bien y muy tranquilo". Además, dejó en claro que no le ocasionó problemas con su actual novia: "¿Por qué me lo taparía? Mi pareja actual lo sabe".