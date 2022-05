Huevo Müller opinó sobre la polémica de Romina Gaetani y Facundo Arana: "No me sorprende"

El actor se manifestó a favor de la artista y expresó sus motivos para brindarle su apoyo.

Romina Gaetani dio a conocer los incómodos momentos que vivió siendo compañera de trabajo de Facundo Arana y eso desencadenó en un escándalo en el que muchas figuras del ambiente del espectáculo manifestaron su parecer al respecto. En esta oportunidad fue Alejandro "Huevo" Müller quien expresó su postura dejando en claro de qué lado está en esta situación.

"Huevo" Müller brindó una entrevista en Radio Ensamble, en la que le consultaron sobre la polémica entre Romina Gaetani y Facundo Arana. En primera instancia tomó una postura más neutral y manifestó: "No tengo idea de nada de eso. No puedo opinar algo, que no estoy al tanto y aparte que no me interesa opinar de eso tampoco. No es algo que me corresponda. Es un tema particular de ellos dos. Eso lo saben los dos protagonistas. Después bueno, no sé si irá la Justicia o no".

Alejandro "Huevo" Müller.

Con respecto a la veracidad de los hechos, "Huevo" Müller expresó con claridad su apoyo a la actriz: "Supongo que si lo dijo Romina es porque es así, le creo a Romina. No sé en qué condiciones lo dijo, digamos porque yo no no escuché nada. Pero es un tema muy delicado para opinar libremente". El actor fue tajante al aclarar que cuando se trata de alguna denuncia de una mujer que sufrió una situación de violencia con un hombre, siempre se pone del lado de la mujer, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario.

"Huevo" Müller fue claro al expresar: "Siempre les creo a las mujeres, siempre les creo. Sí, absolutamente. Me parece que es hora de que se hagan escuchar si tuvieran una situación de violencia o de la que fuera incómoda con un hombre". De esta forma el actor dio por finalizado el tema de Romina Gaetani y Facundo Arana.

Romina Gaetani con "Huevo" Müller.

"Huevo" Müller también opinó sobre el caso que involucra a Fabián Gianola

El conductor del programa con el que estaba dialogando el acotr quiso saber su parecer respecto de la cantidad de denuncias por acoso que recibió Fabián Gianola. "Huevo Müller no tuvo reparo en responder con sinceridad y sin pelos en la lengua: "No me sorprende, digamos. Yo no vi nada, pero si no hubiera reaccionado. Son esas cosas que nunca te enteras, ni siquiera cuando sucede en el ámbito familiar, en tu propio terruño, en tu propia casa, no te das cuenta o no te enteras… Porque esas personas lo hacen muy muy oculto, digamos".