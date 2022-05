Huevo Müller lanzó un polémico comentario sobre Luciano Castro: "No tenemos"

El actor hizo referencia a cuál es la relación que le quedó con el actor después del éxito de Valientes.

"Huevo" Müller fue parte de Valientes, la inolvidable ficción que protagonizaron Luciano Castro, Mariano Martínez y Gonzalo Heredia. Habiendo pasado 12 años desde el estreno de la novela, el actor reveló cuál es el vínculo que tiene con los protagonistas de la tira. Para sorpresa de mucho, las cosas entre ellos no son como muchos esperaban.

Sin pelos en la lengua, "Huevo" Müller expresó: "No tengo vínculo. Hay buena onda y la mejor si nos cruzamos pero cada uno hizo su vida. Esto es así: arrancás y pasás meses sin despegarte de un compañero pero después terminó el proyecto y chau. Capaz no te ves por años. Nosotros prácticamente convivíamos y no nos vimos más. No tenemos una amistad". De esa forma dejó en claro que lo que paso durante la novela, quedó ahí. El vínculo entre ellos no trascendió en el tiempo y actualmente no tienen ningún tipo de relación.

Huevo Müller.

En aquel entonces, el nombre de su personaje lo marcó para siempre, tanto es así que hasta el día de hoy, el actor sigue siendo llamado como "Huevo". De hecho, casi nadie lo llama por su nombre. Sin embargo con respecto a eso, el actor manifestó: "Valientes me hizo muy popular y desde ahí me dicen 'Huevo'. ¿Si me pesa? Al principio me daba por las re pelotas porque no quería quedar pegado al personaje y no quería ser el Profesor Lambetain. Soy actor y quería seguir haciendo otras cosas. Igual esa fue mi bisagra y hoy agradezco el cariño".

"Huevo" Müller recordó el éxito de Valientes

Huevo Müller.

Nadie puede negar que Valientes fue un éxito rotundo, de hecho cada uno de los actores de la ficción coinciden en que la reacción del público los sorprendió de sobremanera. "Huevo" Müller manifestó: "Con los chicos en Valientes éramos estrellas de rock, teníamos que salir con seguridad del teatro en Mar del Plata. Fue un verano muy divertido y soy testigo clave de la historia de amor de Luciano Castro con Sabrina Rojas y de Gonzalo Heredia con Brenda Gandini también, que coincidieron en un cumpleaños que hicimos juntos con Brenda".

Con esa declaración del artista, quedó en evidencia que es casi partícipe del inicio de las familia que formaron Luciano Castro y Gonzalo Heredia respectivamente, ya que estaba con ellos cuando conocieron a las madres de sus hijos: Sabrina Rojas y Brenda Gandini. Sin embargo esa relación cercana parece haber terminado junto con la novela.