Guido Süller tuvo un grave accidente en Ushuaia y quedó filmado

Lo que comenzó como una diversión en vacaciones terminó en un grave accidente. Guido Süller pasó un fatídico momento en Ushuaia, cuando se dispuso a andar en culipatín disfrutando de la nieve del sur argentino. Un celular filmó todo lo que le ocurrió, generando la preocupación de sus seres queridos y teniendo que ser asistido por personal médico.

Según observaron los presentes y como se puede ver en la grabación, Guido Süller no pudo frenar a tiempo y es por esta razón que el mediático se golpeó fuertemente la cabeza y el cuello. Ahora, espera resultados de diversos estudios para constatar el estado de su cervical.

“Fue un accidente pero con suerte. Nunca había jugado al culipatín y bueno... había una red porque si seguís del otro lado te vas a la ruta donde pasan los autos uno tras otro, la red me pegó, pasó por arriba de mi cuerpo. Me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás. Ahora, estoy para atrás”, le manifestó Guido a Infobae. A su vez, el protagonista llevó tranquilidad a su público dejando en claro que la situación podría haber sido peor.

Guido Süller aseguró que no se "puede levantar" tras el accidente en Ushuaia

Guido Süller manifestó que siente preocupación por el estado de su cuello tras el impacto: “Estoy dolorido en cama, me tenía que volver hoy a Buenos Aires, y no puedo levantarme de la cama. Quiero que me hagan una radiografía, estoy tomando analgésicos y me duele el cuerpo, me golpeé pero me asusta lo del cuello y me gustaría saber cómo está la cervical y la columna”.

“¡Me duele todo! No me puedo levantar. Estoy como si me hubieran dado una paliza”. Son cosas que pasan”, sentenció el hermano de Silvia Süller, quien por el momento continúa en Tierra del Fuego a la espera de mejorías que le permitan regresar a Buenos Aires para retomar sus actividades rutinarias. ¿Cuándo podrá volver desde el fin del mundo?