Guerra de streams: Migue Granados no se guardó nada y le respondió a Nico Occhiato

Migue Granados le respondió a Nico Occhiato tras su palito contra Olga y la idea de hacer un vivo en River Plate.

Nico Occhiato sorprendió a todos al disparar un picante mensaje en Luzu TV que habría estado dirigido a Migue Granados por Olga, su nuevo canal de streaming, que empezó con grandes números de audiencia. Tras las críticas de Occhiato, el hijo de Pablo Granados habló con el cronista de Intrusos y le respondió al conductor de Nadie dice nada: "No es un chiste".

Hace tan solo unos días comenzó una nueva guerra del streaming: Nico Occhiato disparó filoso, aunque sin nombrarlos, contra Olga y Migue Granados. Es que Luzu TV pronto llenará el Luna Park y dos veces el Gran Rex, y Granados había adelantado que se preparaban para hacer un vivo en el estadio de River Plate. Y como a Occhiato no le gustó nada, le tiró un palito a su colega conductor remarcando que había que hacer las cosas de a poco, como lo hicieron en Luzu.

Lejos de hacerse el desentendido, Migue Granados respondió a las preguntas del cronista de Intrusos respecto a este tema y no dejó dudas sobre lo que piensa. "Empezó como una joda pero no es un chiste. Nuestro público nos conoce y es como parte de una broma y les gusta todo este delirio", remarcó respecto a la posibilidad de hacer una transmisión en vivo desde el Monumental.

Sobre el comentario de Nico Occhiato, Granados fue contundente: "Lo escuché y no me ofendió para nada. Es mi amigo Nico, me cagué de risa. Lo bardeaban a él, a mí... Es re incómodo eso. No lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada". "Lo dijo sonriendo, irónico. Nos cagamos de risa y está todo bien", concluyó el hijo de Pablo Granados para dejar en claro que con el creador de Luzu se llevan bien y no hay rivalidad entre ellos pese a competir en el streaming.

Flor Vigna declaró lo que nadie esperaba sobre Nico Occhiato: "Confesamos"

Flor Vigna se encuentra abocada al mundo de la música tras lanzarse como cantante. En la jornada del jueves 20 de julio estuvo de invitada en Intrusos y no solo habló de su actualidad artística, sino que realizó una inesperada declaración sobre Nico Occhiato, con quien estuvo en pareja durante siete años.

"Nico se merece todo lo que le está pasando, chicos. Nosotros desde que estábamos en Combate cuando éramos pareja que veíamos cómo hacer que nos dure más allá de lo que pasaba en el programa", expresó Flor Vigna en diálogo con el programa que conduce Flor de la V en América TV. Si bien ya pasaron dos años desde que cortaron, ella todavía rescata algunos momentos junto a su expareja, que es el dueño de Luzu TV.

"Íbamos a tocar puertas de marcas para venderles nuestro videos. Él conseguía todo el tiempo talentos y le empezaron a dar oportunidades en el aire en sectores que había que ganárselos. Iba a distintos canales y daba todo. Si un conductor daba 10, él daba 100", sostuvo la artista en medio de rumores de crisis con Luciano Castro. En ese momento, Flor de la V le preguntó si la intensidad de sus trabajos los separó.

"No, nos separó que estuvimos siete años y, viste la trampa de las parejas, cuando de repente uno quiere que el otro sea otra persona. Empezamos a los 19, hoy tengo 29, soy otra persona y él también", sostuvo. Además, destacó que "siempre nos confesamos nuestros miedos. Vivimos siete años re lindos".