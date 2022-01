Fulminante descargo de la esposa de Alberto Cormillot: "Harta"

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, hizo una cruda revelación sobre el calvario que vivió junto al nutricionista. La sorpresiva revelación de la nutricionista.

Estefanía Pasquini se sumó a la gran cantidad de mensajes que hubo en las redes sociales para celebrar las fiestas y realizar el tradicional repaso de Año Nuevo. Y curiosamente, la esposa de Alberto Cormillot, con quien tiene un hijo, hizo un fuerte descargo sobre el calvario personal que vivió antes de quedar embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, la nutricionista de 36 años abrió su corazón e hizo una cruda reflexión: "Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado...". En tanto, recordó que durante la Nochebuena del 2020 la pasó decididamente mal porque no podía quedar embarazada: "El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser...".

Incluso, Pasquini señaló que se sometió a diversos tratamientos para poder tener un hijo junto a Cormillot, de 83 años de edad: "Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi familia diciéndome, 'ya vamos a poder' (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso... No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera...".

Alberto Cormillot sostiene a Emilio, el hijo que disfruta con su esposa, Estefanía Pasquini.

Finalmente, y tras mucho tiempo de intentar quedar embarazada, Estefanía logró quedar embarazada del reconocido médico y hoy tienen a Emilio, hijo que nació a fines de septiembre de 2021. Sobre este punto, manifestó su alegría: "Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese 'no vas a poder'. Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo". Indudablemente, la nutricionista vivió un verdadero calvario para poder cumplir su deseo de ser madre.

Alberto Cormillot contó cómo es su relación con Estefanía Pasquini

En una entrevista que le concedió a América TV, Alberto Cormillot dio detalles sobre cuándo se inició la relación con Estefanía Pasquini: "Nos conocimos hace 10 años, y empezamos a salir hace tres años y pico…hace menos de dos que nos casamos, pero en realidad yo andaba atrás de ella desde el primer minuto que la ví … (risas). Casi todos me decían “ella va a salir un par de meses con vos, y te va a patear”, no pasó", comenzó el nutricionista sobre las pocas esperanzas que tenía su círculo íntimo al respecto.

"'Nunca van a tener un hijo', no pasó. Además de mi profundo amor por Estefy, para mí es muy conmovedor este momento porque ella es primeriza. Ella no pensaba tener hijos y la idea fue creciendo desde que estamos juntos", siguió. El médico remató con un balance sobre cuán bien marcha su relación con Pasquini: "A lo largo de mi larga vida, Estefy no es mi primera pareja; pero sí es la primera vez que integro una pareja con los tres lados bien constituidos, que toda relación debe tener: la pasión, la intimidad y el compromiso. Y los tres lados están muy firmes".