Fuerte denuncia de una exempleada de Shakira: "Imposible trabajar con ella"

La cantante recibió fuertes acusaciones por parte de una persona que trabajó con ella en algunos de sus videoclips musicales. Shakira está en la mira de la presa tras su separación de Gerard Piqué.

Shakira fue denunciada por una exempleada por tener malos tratos hacia sus pares en el ámbito laboral y ser muy competitiva. La intérprete de hits como Hips Don't Lie y Ojos Así enfrenta graves acusaciones por parte de una coordinadora de figuración de extras que ha trabajado en varios videoclips de la colombiana.

"Ella es mandona. Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda hasta 17 horas. Acaba por desesperar a la productora, a los directores, a todos", comenzó su descargo Cristina Cárdenas, quien trabajó con Shakira en coordinar a los extras de algunos de sus videos. Y sumó: "Es una persona rabiosa, a ella no se le puede mirar ni siquiera a los ojos, y si se te ocurre sacar tu celular cerca de ella te exige que no le tomes fotos, no puedes hablarle, eso está prohibidísimo".

Cárdenas continuó con sus declaraciones detractoras hacia la expareja y madre de los hijos de Gerard Piqué y contó que el perfeccionismo de la cantante muchas veces hace que los tiempos de trabajo de sus empleados se estiren mucho más de o previsto. "Los trabajadores acaban por desesperarse", añadió. "No quiere que nadie la opaque. Si llega a haber alguien que destaque por encima de ella de inmediato la señala con el dedo y le grita 'tú no, tú fuera. Es imposible trabajar con ella", concluyó la exempleada de Shakira.

Las predicciones astrológicas que se volvieron virales sobre el futuro de Shakira y Piqué

El astrólogo Daniel Daza dialogó con el medio Semana y lanzó inesperados datos sobre los caminos que les depara la vida a Shakira y Piqué tras su reciente separación. "Por lo general hay un planeta que se llama Júpiter, que rige los ciclos de 12 años, o sea que cada 12 años Shakira tiene un cambio fundamental que le genera crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, al éxito, a lo más alto que ella quiera llegar", enunció el experto.

"Mira que los cambios más grandes que ella ha tenido son cada 12 años, hace 12 años termina con su exmarido, hace 12 años inicia con Piqué, 12 años después termina con Piqué y mira que eso le sirve para volver al hall de la fama, porque precisamente ese planeta del que estamos hablando, que es Júpiter, rige la fama y la popularidad", continuó el joven, quien también aseguró que Piqué en enero ya no estará en pareja con su nueva novia.