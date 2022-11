Fue figura en El Marginal y explotó contra Hasbulla: "Lo cagaría a piñas"

El actor que brilló en el unitario se mostró completamente furioso por la visita del influencer ruso a la Argentina.

Un reconocido actor de la serie El Marginal rompió el silencio y destrozó a Hasbulla, el influencer ruso que visitó la Argentina y viene de presentarse en el Teatro Gran Rex. Se trata de Brian Buley, quien dio una entrevista y se mostró completamente enojado por la repercusión que tomó.

Mientras el periodista Juan Etchegoyen realizaba su sección Mitre Live por Instagram, la producción le advirtió que Buley quería contactase para hablar sobre este tema. "Estoy indignado con este influencer ruso después de un video que vi donde él le pega en la jeta a un muchacho con una hamburguesa ¿Cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida?", lanzó.

El actor de 28 años que interpretó a Pedrito Pedraza en El Marginal siguió con su descargo y dijo: "No entiendo qué hace este pibe acá en Argentina". Al mismo tiempo, dijo que en su día a día le piden muchas fotos y, comparándolo con su enanismo, no le gustó que Hasbulla se deje hacer upa para esa ocasión: "Tiene 20 años, gente".

En ese momento fue cuando Etchegoyen le preguntó cómo definiría el fenómeno del influencer ruso, que causó revuelo en Argentina a tal punto de que colmó el Teatro Gran Rex, en un evento que fue encabezado por los humoristas Luquitas Rodríguez y Roberto Galati. "Es un violento, si yo iría a verlo lo cagaría bien a piñas de una, voy y lo cago a palos. Le enseñaría los modales y cómo se debe ser con la gente", señaló de manera contundente.

"¿En serio me estás diciendo?", preguntó sorprendido el periodista de espectáculos de Radio Mitre. "Me parece que tiene una personalidad violenta, muy violento es. No me vengas con esa pelotudez de traer alguien Argentina que no lo conocemos", opinó. En última instancia, se encargó de explicar que no tiene envidia de Hasbulla.

"No es envidia muchachos, es indignación, con la comida no se juega. Ese pibe nació en cuna de oro, yo pasé todo, frio y hambre, no sabe lo que es levantarse a las seis de la mañana, yo me tuve que romper el culo para tener lo que tengo", sostuvo. Y concluyó: "Me partió el alma cuando vi ese video. Volvé a tu país hermano, volvé a tu país".

¿Qué es lo que fascina de Hasbulla?

Hasbulla Magomedov llegó a la Argentina el viernes 4 de noviembre de cara al Gran Rex del lunes 7 y dividió al mundo de las redes sociales en dos: un sector que lo sigue en sus cuentas y le bancan todas las locuras, y otro que realmente no comprende el fanatismo por el joven de 20 años nacido en Daguestán, Rusia, que sufre de un tipo de enanismo.

Se trata de un fenómeno global de internet, pero no hay consenso sobre por qué: puede ser su risa, su simpatía, inocencia o vaya uno a saber qué. La realidad es que los videos que comparte en TikTok, Instagram y Twitter lo muestran tal cual es, riéndose, comiendo y hasta peleando con otras personas. A pesar de lo cotidiano de estos contenidos, tienen millones de reproducciones y likes.

Un ejemplo del furor internacional que provoca Magomedov fue su encuentro con el ex basquetbolista estadounidense Shaquille O’Neal, con quien compartió un evento en Australia en agosto de 2022. Durante esos días en los que coincidieron, Shaq publicó en Instagram cómo Hasbulla simplemente lo sorprende con un golpe no muy fuerte en su cara: el video tuvo más de 58 millones de visualizaciones y 3 millones de likes.

Sin dudas, el responsable de la locura por Hasbulla en Argentina fue el streamer y humorista Luquita Rodríguez, quien en sus transmisiones en directo mostró a sus miles de seguidores las simpáticas maldades del ruso de 20 años que tiene acondroplasia, un tipo de enanismo. En junio de este año, hicieron un stream en el canal de Luquita, pero la virtualidad hizo que el diálogo entre los dos, con el traductor mediante, no fluyera del todo. Sin embargo, dejó momentos lo suficientemente divertidos como para que los seguidores de los dos personajes quedaran satisfechos